Haberler » Dünya » Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük - Haberler

Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük

Meme kanseri tedavisinde erken teşhis çok önemli. Kadınların iki yılda bir mamografi ile tarama yapması gerekiyor. Ancak Türkiye’de 50-69 yaş arası 3 kadından birinin tarama yaptırmadığı ortaya çıktı.

10.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:36Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük
Meme kanseri tedavisinde erken teşhisin şüphesiz önemi büyük. Kadınların iki yılda bir mamografi ile tarama yapması gerekiyor. Ancak 'de 50-69 yaş arası 3 kadından birinin tarama yaptırmadığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'na (Eurostat) göre Türkiye'de 2017 yılı itibariyle son iki senede mamografi ile meme kanseri taraması yaptıran 50-69 yaş arası kadınların oranı yüzde 33,3. Bu oran Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin iki katı civarında.

Türkiye'de kadınlarda en sık rastlanan kanser

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na göre meme kanseri Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu ve kadınlarda en sık rastlanan kanser. Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek için, kanser mortalitesini azalttığı düşünülen ve etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemleri kullanılıyor. Bu nedenle kanser kontrolünün bir parçası olarak, meme kanserinde topluma yönelik tarama programların uygulanması gerekiyor. Bakanlığa göre meme kanserinde ideal yöntem iki yılda bir uygulanacak mamografi ile tarama.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:30  Kasım Süleymani - BBC Orta Doğu Editörü Bowen: ABD'nin suikastı IŞİD'e yaradı - Haberler
14:26  Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
14:23  Artık Kına Gecelerinde 'Yüksek Yüksek Tepeler'i Robotlar Söyleyecek! - Haberler
14:21  Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
14:18  Polis çifte kelepçeli nikah töreni - Haberler
13:46  AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Haberler
12:51  Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Haberler
12:35  Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
10.01.2020 14:35:19