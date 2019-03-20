Türkiye'de 6 Bin 844 Kadın Hakim ve Savcı Var

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2010 yılında 2 bin 264 olan kadın hakim ve savcılar, 2018 yılında 6 bin 844 kişiye yükseldi.Adalet Bakanlığı'nın 31 Aralık 2018 tarihi verilerine göre;Türkiye'de hakim ve savcıların yüzde 35,23'ü kadınlardan oluştu.2018 yılında, 555 kadın adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna atandı.Türkiye'de 12 bin 585 erkek hakim ve savcı bulunuyor.Türkiye'de 81 kadın icra müdürü, 518 de kadın icra müdür yardımcısı görev yapıyor.1272 erkek icra müdür yardımıcı ve 494 icra müdürü de bulunuyor.Adalet Bakanlığı'da görev yapan diğer personel sayısı ise merkez (kadrolu sözleşmeli) 1404'ü, taşra(kadrolu/sözleşmeli/geçici CTE hariç) 24 bin 804'ü kadınlardan oluştu.2018 yılında Adli Tıp Kurumu 'nda görev yapan 1727 kişiden 705'si kadınlardan oluştu.Türkiye genelinde Hakim ve Savcı oranları yıllara göre şöyle;2010: 9 bin 27 erkek, 2 bin 664 kadın2011: 9 bin 92 erkek, 2 bin 694 kadın2012: 9 bn 389 erkek, 3 bin 84 kadın2013: 10 bin 56 erkek, 3 bin 547 kadın2014: 10 bin 895 erkek, 3 bin 915 kadın2015: 10 bin 791 erkek, 3 bin 938 kadın2016: 10 bin 876 erkek, 5 bin 69 kadın2017: 11 bin 81 erkek, 5 bin 22 kadın2018: 12 bin 585 erkek, 6 bin 844 kadın - İstanbul