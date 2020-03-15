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Türkiye'de 6. koronavirüs vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

15.03.2020 00:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:09
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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