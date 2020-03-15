Türkiye'de 6. koronavirüs vakası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
15.03.2020 00:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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