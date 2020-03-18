Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus yüzde 22 arttı
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 21,9 artarak, geçen yıl 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı.
18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Türkiye 'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 21,9 artarak, geçen yıl 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2019 itibarıyla yüzde 9,1'e çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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