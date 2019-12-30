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Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti

Perakende sektöründe hizmet veren AVM'ler, 2017 yılının son çeyreğinde ekonomik görünüme bağlı ortaya çıkan kötü sonuçların ardından, 2020 yılına yatırım haberleri ve ciro hedeflerini yükselterek girmeyi hedefliyor.

30.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:56 Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti
Perakende sektöründe hizmet veren AVM'ler, 2017 yılının son çeyreğinde ekonomik görünüme bağlı ortaya çıkan kötü sonuçların ardından, 2020 yılına yatırım haberleri ve ciro hedeflerini yükselterek girmeyi hedefliyor.

Merkez Bankası'nın başlattığı faiz indirimleri ve kurun dengelenmesi ile birlikte normale dönen ekonomik durumlar, tüm sektörlerde olumlu bir yükselmeye neden oldu. AVM'lerde 2019 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen cirolar, sektörde 2020 yılının ekonomik hedeflerinin de yükselmesine, ulusal ve uluslararası önemli proje haberlerinin artmasına neden oldu.

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. CEO'su ve aynı zamanda Alışveriş Merkezleri Yöneticileri Derneği AVM-DER'in Başkanı Tahir Çelik, 2020 yılında iddialı AVM projelerinin geldiğinin müjdesini verdi. " AVM sektörü en kötüsünü geride bıraktı" diyen Çelik, "AVM-DER olarak, 2020'de ülkemizin ekonomisine güven duyuyoruz. Bu güvenle yeni yılda Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul'da yeni AVM'ler açılıyor, ancak bunlardan en önemlisi Kayseri'de uluslararası arenada çok önemli bir proje olan KUMSmall Factory projesidir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM projesi olan KUMSmall Factory, Cumhurbaşkanlığı projesi olarak 2 milyar liraya yakın maliyeti ile TOKİ tarafından hayata geçirildi. Türk mobilya sektörüne 365 gün fuar imkanı ile büyük ölçüde uluslararası bir çekim gücü oluşturacak. KUMSmall Factory içerisinde AVM, iş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok seçenek bulunacak ve dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek. KUMSmall Factory, 1 milyon 500 bin metrekare açık, 302 bin metrekare kapalı alana kurulan 180 bin metrekarelik kiralanabilir alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini arayan lezzet düşkünlerine hitap edecek." dedi. - KAYSERİ

Merkez Bankası, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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