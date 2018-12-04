Türkiye'de Bir İlk: Engelli ve Otizmli Öğrenciler İçin Adım Adım Başarı Projesi

Haberler.com ve Sondakika.com başta olmak üzere birçok haber portalı ve markayı bünyesinde bulunduran Yenimedya Elektronik Yayıncılık çalışanları, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' özelinde engelli kardeşleriyle bir araya geldi. Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nazim Duman, engellilere daha sistemli bir eğitim- öğretim ortamı yaratmaya gayret ettiklerini belirterek Adım Adım Başarı projesinden bahsetti.

Nazim Duman'ın açıklamasından satır başları şöyle;

"ENGELLİLİK ERKEN TANI VE EĞİTİM İLE AZALTILABİLİR"

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve engelliliğe ilişkin farkındalığın arttırılması amacına yönelik özel günlerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bir kişinin kişisel ve sosyal yaşantısında, bedensel veya ruhsal olarak yapması gereken her tür işte, doğuştan veya sonradan oluşan sebeplerle yaşadığı sınırlılık engellilik olarak tanımlanmaktadır. Bu engel görme, işitme, bedensel engel, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm veya zihinsel engel olarak kişinin sosyal hayata katılımını önemli ölçüde sınırlayabilmekte ve kişisel olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Ancak erken tanı ve eğitim ile bu sınırlanmalar önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

"ENGELLİ VE OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERMEKTEYİZ"

Ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve engellilere yönelik sağlanan imkanlarla olumlu yönde gelişmeler sağlanmış ancak hala yapılması gereken birçok çalışma önümüzde durmaktadır. Biz de özel eğitim uygulama okulu olarak özellikle okulumuzda eğitim gören orta-ağır düzeyde zihinsel engelli ve otizmli öğrencilere eğitim vermekteyiz. Daha düzenli ve sistemli bir okul ortamı, teknoloji ile uyumlu, etkin ve verimli bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak için gayretle çalışıyoruz.

"ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINI ÖLÇEN BİR YAZILIM GELİŞTİRDİK"

Bu gayretlerimizin bir ürünü olarak 2 yıldır okulumuzda yürüttüğümüz, geçen sene Bireysel Akademik Gelişimi Takip Programı (BAGTEP) adını verdiğimiz, bu sene aynı projeyi Adım Adım Başarı (2A1B) projesi olarak yürüttüğümüz bir projemiz var. Özel eğitim okullarında müfredatla uyumlu kazanımları içeren, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını (BEP) elektronik ortamda hazırlayan, Öğretim Sürecini değerlendiren, sayısal verilere dönüştürerek öğrencinin akademik başarısı ölçen ve takip eden bir bilgisayar yazılımı geliştirdik.

"GELİŞİM GRAFİKLERİ VELİ İLE PAYLAŞILIYOR"

Bu bilgisayar yazılımı ile öğrencilerimizin aldıkları dersleri ne ölçüde kazandıkları, gelişim grafikleri ile somutlaşıyor ve karne ile birlikte velisi ile paylaşılıyor. Ayrıca yıllar içinde sağlayacağı gelişme yine program sayesinde takip ediliyor. Mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin belli bir standarda kavuşması, objektif olarak değerlendirilmesi ve veli ile paylaşılması sağlanıyor.

"PROJE, TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Türkiye'de bir ilk olan bu proje ile özel eğitim okullarında önemli bir eksikliği gidermiş olmanın gururunu yaşıyor, eğitim-öğretim süreçlerinin teknoloji kullanılarak verimini arttırma, öğrencinin nereden alınıp nereye getirildiğinin objektif olarak ölçülmesi ve tüm bu süreçlerin standart veri formları ile bir yazılım kullanılarak yapılması öğretmenlerin de işin kolaylaştırmış ve eğitim sürecine daha çok zaman ayırmaları sağlanmıştır.

"LİSEDEN SONRA EĞİTİME DEVAM EDECEKLERİ BİR KURUM YOK"

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olması ve eğitim hayatlarının devamlılığı açısından ülke olarak en büyük sorunumuz, öğrencilerin III. Kademe (lise)den mezun olduktan sonra eğitim almaya devam edebilecekleri bir kurum bulunmamasıdır. Bu anlamda özellikle zihin engelli ve otizmli bireylerin ortaöğrenimini tamamladıktan sonra sosyal yaşantılarına devam edebilecekleri bir eğitim kurumu ya da yaşam merkezi sivil toplum örgütleri veya yerel yönetimlerce karşılanabilir.

"KAN BAĞIŞI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Ayrıca çeşitli engelleri ile birlikte birçok kalıtımsal rahatsızlığı da bünyesinde bulunduran bu bireyler, tedavi için özellikle sağlıklı bireylerden yeterli desteği göremediklerinde zor olan hayatları biraz daha zorlaşmaktadır. Örneğin Kalıtımsal Hemolitik Anemi hastası bir öğrencimizin iki haftada bir düzenli kan alması gerekmekte ve diğer bireylerin yaptığı kan bağışı bu noktada fazlasıyla önem arz etmektedir.

"ANLAMLI ZİYARETİNİZ İÇİN EKİBİM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu anlamlı günde engellilere yönelik farkındalığınız ile okulumuza yapmış olduğunuz ziyaret ve bugün burada öğrencilerimiz ile bir ders birlikte olarak onların yüreklerini de katarak yapmış oldukları çalışmalara şahit oldunuz. Yüzlerindeki tebessümleri, olanca sevgileri ile size sarılmaları ve masum yüzleri eminim sizleri etkiledi. Bizler de işte bu motivasyonu buradan alıyoruz. Bu değerli ziyaretiniz ve anlamlı katkınız için tüm ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum.

Dünya Engelliler Günümüz Kutlu Olsun!