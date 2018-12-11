Türkiye'de Bir İlk Gerçekleşiyor

Turizm sektöründe yeni bir kavram olan macera turizmine ilgi her geçen gün artıyor. Her yıl yüzde 20 -30 oranında büyüme gösteren sektörde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı. Raftingten yamaç paraşütüne, balondan, dalış sporlarına kadar birçok alanda potansiyeli bulunan Türkiye, bu sektörden pay almaya çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen turizmde; alternatif turizm akla ilk gelen konaklamalı turizmin yerini aldı. Bunların başında macera turizmi geliyor. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenecek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey'sektör profesyonellerini ve tüketicileri tek çatı altında buluştururken Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerini bir araya getirerek uluslararası platform oluşturuyor.

Kamp Ateşi Söyleşileri Fark Yaratıyor

Macera ve doğa sporları alanında önemli isimleri ziyaretçiler ile bir araya getirecek Adventure Turkey, 'Kamp Ateşi' söyleşileri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden keyifli etkinliklere sahne olacak fuarda doğa sporları tüm yönleriyle konuşulacak. Organizasyon ile macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanları, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgilileri bir araya gelecek.