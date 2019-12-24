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Türkiye'de Bir İlk! Guatr Kesisinden Akciğer Tümörü Çıkarıldı!

Guatr hastalığı nedeniyle ameliyat olması gereken hastanın ameliyat için gerekli tetkiklerin yapıldığı esnada sağ akciğerinin üst lobunda tümör tespit edildi.

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:29 ilandır Türkiye'de Bir İlk! Guatr Kesisinden Akciğer Tümörü Çıkarıldı!

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Çağatay Saim Tezel tarafından ameliyat edilmesi karar verilen hastanın guatrının alınması için kişiden, akciğerindeki tümör de başarıyla alındı.

" 'de İlk Dünyada Sayılı Bir Ameliyet"

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı cerrahi ameliyatına ilk başlayan merkezlerden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Çağatay Saim Tezel bu yöntemle torakoskopik kamerayla iki veya üç delikten akciğer tümörü ameliyatlarını yaptıklarını söyledi.

Doç. Dr. Çağatay Saim Tezel Kimdir?

Doç. Dr. Çağatay Saim Tezel, 19 Ağustos 1975'de dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Tezel, doktora öğrenimini Ankara Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2013 yılından itibaren Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesi olan Çağatay Saim Tezel, aynı zamanda Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği'nde Türkiye Delegesi ve Avrupa Solunum Derneği'nde Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Başkanı olarak görev almıştır. "Have You Seen My Teeth?" adlı yayınıyla En İyi Yayın Başlığı ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaptığı Göğüs Cerrahisi Stajı'nda eğitmen öğretim görevlisidir.


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