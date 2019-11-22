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Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni başkanının Berna Gözbaşı olacağını duyurdu.

22.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:24

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya 'un yeni başkanını resmen açıkladı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kimin başkan olacağı tartışılırken mevcut yönetici Berna Gözbaşı'nın başkan olması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını açıkladı.

İLK KADIN BAŞKAN OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tarihinin ilk kadın başkanı seçilecek olan Berna Gözbaşı ile ilgili görüşünü belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Berna hanımın etrafında bir oluşum gerçekleştirilecek. Hem ekonomik olarak hem de prestij açısından kulübümüzün yükünü taşıyabilecek bir yönetim kurulu oluşacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç "Kulüp yönetmek zor, ağır yük. Umarım yeni dönemde Kayserispor'u daha da başarılı, göğsümüzü kabartan bir tabloda görürüz" cümlesi kurdu.

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Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (15)
GAYSERİ PASTIRMASI:Erkek başkan varken Ih ıh Gayseri ıh ıh ıh gayseri, şimdi kadın başkan varken aaaahhhh ohhhhh gayseri aaaaahh ohhhhh ggayseri. . .
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ZİYAA:Erkeklerden bir hayır görmedik zaten, Berna hanım hayırlı olur inşallah. . . Hayırlı uğurlu olsun. . . Allah utandırmasın. . .
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ADINIZI YAZIN:erkeklere kıranmı girmiş la yazık size kayserililer.
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MESSU:kadın olduğundan kendisinin haberi var mı?
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6.FİLO:Böyle karım olsa eve gitmem dışarda yatar şaraba başlarım. derdimi sorana karımın fotoğrafını gösteririm.
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ADIM YAPRAK:yalaka kayserililer iğreniyorum sizden
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SEDA:iğrendiğin yerlerini gör kendinden geçersin :D
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ALAATTİN:neden yalaka yalaka sensin sen nerelisin
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GÖRÜNÜRDE ÖYLE:SIKINTI YOK ZATEN ERKEK GİBİ MAŞALLAH
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TERES TRUMP:):kahkaha attım sen çok yaşa
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