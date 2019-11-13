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Türkiye'de bir ilk: Lisede mikromekanik bölümü açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında planlanan Mikromekanik Bölümü Bursa'nın köklü okullarından 150 yıllık Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

13.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:35Türkiye'de bir ilk: Lisede mikromekanik bölümü açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında planlanan Mikromekanik Bölümü Bursa'nın köklü okullarından 150 yıllık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mikromekanik bölümünün atölye inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bu okuldan mezun olan gençlere ise istihdam garantisi veriliyor
Mikromekanik alanının ülkemizin gelişmiş dünya ile rekabet edebilmesine imkan sağlayan mesleklerden biri olarak değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilen ve bu kapsamda nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenen mikromekanik alanı müfredatının Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.
MİKROMEKANİK ALANI STRATEJİK ÖNEME SAHİP
İmzalanan protokolde yüzde yüz istihdam garantisi öngörüldüğünü belirten Mahmut Özer, "Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında, istihdam garantili mesleki eğitim verilecek.Mikromekanikalanının pilot uygulaması 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek. Mikromekanik mesleğini seçen öğrenciler beceri eğitimlerini TÜSAD üyesi işletmelerde yapacak. Öğrenciler öğrenimleri süresince dernek tarafından burs, sosyal ve kültürel katkılarla desteklenecek ve mezuniyetlerinden sonra da bu işletmelerde istihdam edilecek.Ülkemiz hem saatçilik alanında nitelikli iş gücüne kavuşacak hem de dünyada hızlı bir yükselme trendinde olan stratejik öneme haiz mikromekanik alanında yetkin ve üstün becerilere sahip bireyler yetiştirilecek. Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği Başkanı Hayrettin Akpınar'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
YURTDIŞINDA STAJ VE İŞBAŞI EĞİTİMİ
TÜSAD olarak okuldaki laboratuvarları ve atölyeleri kuracaklarını Belirten Dernek Başkanı Hayrettin Akpınar, "Mikromekanik alanında öğrenim görecek öğrencilerin ve eğitim verecek öğretmenlerin bu alanda öne çıkan uluslararası kuruluşlarda staj ve işbaşı eğitimleri planladık. Ülkemizde uzun yıllardır bu alanda eğitim verilmesi için büyük bir beklenti oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu beklentinin karşılık bulması sektörümüzde heyecanla karşılandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Tophane, Güncel

Kaynak: İHA

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