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Türkiye'de bir milletvekili, asgari ücretlinin 9 katından fazla maaş alıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti 2.324 TL olarak duyurdu. Bu bilgiler ışığında bir asgari ücretli, TBMM'de görevli olan ve 22 bin 200 TL maaş alan milletvekilinden yaklaşık 10 kat daha az maaş alacak.

27.12.2019 07:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:19

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği asgari ücret zammı dün itibariyle duyuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücretin yüzde 15,03 oranında zamlanarak 2.324 TL olduğunu duyurdu. Öte yandan TBMM'de görevli bir milletvekili, ayda 22 bin 200 TL maaş alarak bir asgari ücretlinin 9,5 katı fazla para kazanıyor.

İŞÇİNİN MAAŞI 2 BİN 324 LİRA OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın asgari ücret zammı ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan tebliğe göre bir işçinin günlük geçimi için ihtiyacı olan para asgari miktarda 98.10 TL olarak belirlendi. Bu miktarla birlikte bir asgari ücretlinin aylık kazancı 2.943 lira oluyor fakat kesintiler sonucunda işçiye 2.324 lira kalıyor.

MİLLETVEKİLLERİ 9 KATTAN FAZLA KAZANIYOR

Kesintiler sonucu cebine 2.324 TL kalan işçi, TBMM'de görevli olan bir milletvekilinden yaklaşık 10 kat daha az kazanıyor. 22 bin 200 TL'yi 2 bin 324 TL'ye böldüğümüzde çıkan sonuç 9,55 oluyor.

Türkiye'de bir milletvekili, asgari ücretlinin 9 katından fazla maaş alıyor

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