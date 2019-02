Türkiye'de Bir Numara: Shower Banyo

Shower Banyo satış müdürü Volkan Güneş, "13 yıldır banyo sistemleri konusunda sektörde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en büyük ürün çeşidine ve hizmet ağına sahip firmayız. Türkiye birincisi olduğumuz da istatistiklere yansıyor. Ürün çeşitliliğimiz, hızlı hizmetimiz ve ürünün arkasında durmamızla piyasada tanınıyoruz. Halkımızın bu tarz ihtiyacında bizi de değerlendirmesini istiyoruz." dedi.

BANYOYU KEYFE DÖNÜŞTÜREN HİZMETLER

Volkan Güneş, "Müşterinin her istediği duşa kabin, her istediği ölçüde küvet, jakuzi, sauna ve kompakt sistemler banyoyla suyla temas eden ve keyif veren her türlü hizmeti sunuyoruz. Müşterilerin bizi tercih etmesinin temel nedenleri; ürün çeşidini, servis hizmetini, ürün kalitesini ve yüzde yüz yerli bir firma olmamızı sayabiliriz." şeklinde konuştu.

İHRACAT AĞINI GENİŞLETMEK İSTİYOR

Güneş, "Üretim bandımızın yüzde 30'luk kısımını ihracata yönlendirmiş durumdayız. Avrupa, Afrika ve Arap ülkelerinde 17 noktaya ihracat yapıyoruz ve bunu yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. 150 kişiden oluşan bir çalışma ekibimiz var ve tam kadro müşterilerimizin isteklerine cevap vermek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MARKAMIZI DÜNYA TANISI İSTİYORUM"

Volkan Güneş, "Türkiye'nin her tarafına hizmet götürdüğümüz gibi dünyanın her yerine gitmek istiyoruz. İthal ürünlerden yaşanan sıkıntılar var sektörde. Banyolar insanların mahrem yeridir. Bu yüzden hızlı hizmet vermeli ve sorunsuz ürünler üretmeniz gerekiyor. Müşteri şikayeti olmayan tek firmayız. Bizim iddiamız bu işte. Biz Türkiye 'de kendimizi ispatladığımızı düşünüyoruz, bizim hedefimiz markamızın dünyada bilinir olmasını sağlamak. Ülkemiz bu gelişimi hak ediyor." diye konuştu.