"Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi"

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz , "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.KKB'nin bireylerin ve reel sektörün kullanımına sunduğu finansal hizmet platformu Findeks bünyesinde gelinen nokta ve yeni dönemde hayata geçirilecek hizmetler, KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katıldığı toplantıda paylaşıldı.Findeks üye sayısında 3,1 milyon üyeye ulaştıklarını dile getiren Akdeniz, gerçek kişi üyelerinin yüzde 81'inin erkek, yüzde 19'unun da kadın olduğunu söyledi.Akdeniz, bölgesel olarak bakıldığında üyelerin yüzde 45'inin İstanbul-Ankara ve İzmir'den geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1407 idi, bugün itibarıyla 1413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor.Karekodlu Çek Sistemi, ülkemiz açısından son derece önemli. Türkiye 'de çekler, ödeme aracından öte aynı zamanda kredilendirme aracı. Türkiye'de yılda 21 milyonun üzerinde çek keşide ediliyor. Bir çek ortalama 5 defa el değiştiriyor. 21 milyon çekin 5 defa el değiştirmesi demek, ülkemizde 1 yılda 100 milyon ticari işin çekle ödenmesi anlamına geliyor."Bunun güvenli şekilde artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Akdeniz, bunun yolunun da satıcıların, keşidecilerin bilgilerine güvenle ulaşmasından geçtiğini dile getirdi.Akdeniz, hayata geçirdikleri Karekodlu Çek Sistemi hakkında bilgi vererek, "Önümüzdeki dönem bu sistemi daha da geliştiriyoruz, Karekodlu Çek Skoru'nu hizmete sunuyoruz. Bu skor, keşidecinin önümüzdeki 9 ay içinde 'Çeklerini Ödememe' ihtimalini gösterecek. 2019 yılı içinde, Karekodlu Çek Skoru'nu, Karekodlu Çek raporları üzerine koyuyor olacağız." bilgisini verdi.Diğer bir yeniliğin ise "Ticari Kredi Notu" hizmeti olacağını aktaran Akdeniz, "Son 3 yıldır tüzel kişilerle ilgili Ticari Kredi Notu'nu üretiyoruz ve bunu bankacılık sektörü ile paylaşıyoruz. 2019 yılı içinde bu notu, Risk Raporları üzerine koyup, reel sektörle de paylaşmaya başlayacağız. Risk yönetimi reel sektör açısından çok önemli. Karşı tarafın tanınmaması nedeniyle yapılmayan işler yapılıyor hale gelecek." ifadelerini kullandı.- "Keşidecinin Karekodlu Çek Raporu'nun incelenmesi, karşılıksız çek alma riskini yüzde 80 azaltıyor"KKB'nin yapısı ve hizmetleri hakkında bilgi veren Akdeniz, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı.Türkiye'de geçtiğimiz yıl ibraz edilen çeklerin hacminin 1 trilyon TL'ye yakın olduğunu aktaran Akdeniz, çek ile yapılan ödemelerin reel sektör açısından ne derece önemli olduğunu söyledi.Akdeniz, bu dönemde en fazla odaklandıkları alanın reel sektör olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Vadeli çek uygulamasının yarattığı en büyük risk, 'karşılıksız çek kabul etme riski.' Karşılıksız çek keşide edenlerin geçmiş çek ödeme performansları analiz edildiğinde yaklaşık yüzde 80'inin son 12 ayda en az 1 tane karşılıksız çeki olduğu görülüyor. Dolayısıyla çeki kabul etmeden önce keşidecinin Karekodlu Çek Raporu'nun incelenmesi karşılıksız çek alma riskini yüzde 80 azaltıyor.Karekodlu Çek Raporları, Çek Raporları'nda yer alan bilgilerin hemen hepsini içerirken, çek sahteciliklerinin önlenmesine yönelik bilgileri de barındırıyor. Findeks, çekte sahteciliğin önlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması açısından reel sektöre çok büyük bir imkan yaratıyor. Arkası yazılan çek oranı 2018 ve 2019'da hafif bir yükseliş görüyoruz. 2019 Ağustos sonu itibarıyla, ibraz edilen her 100 TL'lik çekin 3,5 TL'sinin arkası yazılmış, karşılıksız olması sebebiyle, tersinden okuduğumuzda her 100 adet çekin 96 adeti problemsiz ödenmiş demek."- "E-Teminat Mektubu platformuna 21 banka entegre"KKB olarak finans sektöründeki risklerin ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik inovatif çalışmalara her geçen gün yenisini eklediklerini söyleyen Akdeniz, teminat mektuplarının, reel sektör için önemine dikkati çekti.Akdeniz, Türkiye'de her yıl 800 bin civarında teminat mektubu düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:"Bunun her aşaması kağıt ortamında manuel olarak yapılıyor. Bu da hem operasyonel maliyetleri artırıyor hem de dolandırıcılığa açık yapısı ile yüksek riskler barındırıyor. Her yıl ortaya çıkan yüksek zararlar ile hem bankalar tarafında hem de reel sektör ya da kamu tarafında bunun olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla tüm süreci elektronik ortama taşıyan 'Elektronik Teminat Mektubu' projesini hayata geçirdik.Bugün itibarıyla dünyada bir benzeri olmayan bu sisteme, toplam teminat mektubu hacminin yüzde 90'dan fazlasını yaratan 21 banka entegrasyonunu gerçekleştirdi ve sistemi fiili olarak kullanarak Elektronik Teminat Mektubu vermeye başladı. Kalan bankaların da entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor."- "Finansal okuryazarlığa Findeks Akademi ile uzman desteği"Finansal okuryazarlık konusuna önem verdiklerini ve bu alanda çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Akdeniz, "Finansal okuryazarlığa Findeks Akademi ile uzman desteği veriyoruz. Bu çerçevede 11 farklı konu başlığında, 43 farklı eğitim kullanıcılarla buluşuyor. Findeks Akademi üzerinden bugüne kadar 122 bin 500 kere eğitim alındı." ifadelerini kullandı.Akdeniz, bu dönem mobil uygulamalarını da yenilediklerini duyurdu.Findeks'te yeni nesil mobil ile birlikte daha iyi bir deneyim sunmanın yanı sıra kullanıcılara tek bir ekranda tüm kredi, kredi kartlarının borç/ limit bilgilerini ve ödeme performanslarını günlük olarak takip edebilme imkanı verdiklerine işaret ederek, "Ayrıca, Yeni Nesil Findeks Mobil'de her gün güncellenen kredi notu ve limit-risk-gecikme bilgileri ile bireyler ve kurumlar, finansal portföylerinde gerçekleşecek herhangi bir değişimin sonucunu direkt olarak gözlemleyebiliyor." diye konuştu.