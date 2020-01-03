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Türkiye'de birleşme-satın alma 15 yılın en düşüğünde

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, Türkiye'de 2019'da birleşme ve satın alma işlemleri (M&A) hacminin, 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıkladı.

03.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:47 Türkiye'de birleşme-satın alma 15 yılın en düşüğünde

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, 'de 2019'da birleşme ve satın alma işlemleri (M&A) hacminin, 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıkladı.

KPMG Türkiye'nin bugün açıkladığı "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri" raporuna göre, 2019'da Türkiye'de gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinde altyapı ve inşaat, endüstriyel üretim, otomotiv ve perakende sektörleri işlem hacmi olarak öne çıktı

Rapora göre, 2019 yılının en büyük işlemi Yavuz Sultan Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çinli şirketler konsorsiyumu tarafından 688.5 milyon dolara satın alınması oldu.

Raporda, "Yabancı yatırımlar ve birleşme ve satın alma işlemleri açısından 2019 çok pozitif olmasa da 2020 için kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağını öngörüyoruz" denildi.



Türkiye, Selim, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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