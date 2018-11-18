Türkiye
'de Black Friday 2018 Rakamlar ne bize ne anlatıyor?
Ülkemizce Kara Cuma olarak bilinen Black Friday 2018 – Alışveriş Etkinliğinin rakamları bize ne ifade ediyor!
Picodi.com, senenin en büyük indirim döneminin -Black Friday- hemen öncesinde Türkiye'de bir araştırma ve anket çalışması yaptı. Araştırmanın sonucu bize bu sene Black Friday gününden neler bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor. Bu raporda, gelecek indirimlere güvenip güvenemeyeceğinizi, tüketicinin Black Friday gününe olan tavrını, Kasım ayının 23'ünde başlayan Black Friday cümbüşünde Türklerin ne kadar harcayacağını ve fazlasını bulabilirsiniz.
Büyük İndirimler Bekleniyor
Alıcılar tasarruf etme fırsatını kaçırmayacaklar. Ankete katılan Türklerin %65'i yaklaşmakta olan Black Friday indirimlerine katılacaklarını bildirdiler. Bu muhtemelen pazarlama kampanyalarının sonucu – Bundan sadece 5 yıl önce Black Friday, İngiltere
ve ABD
'de yol açtığı kadar Türkiye'de cümbüşe yol açmıyordu.
Tüketicilerin ciddi niyetlerini doğrulayan başka rakamlar da mevcut. Alıcıların %84'ü alışveriş yapabilmek için para biriktiriyor. Black Friday indirimlerinin genellikle çok satan ürünler olan elektronikler ve ev eşyaları ile ilişkilendirildiğini unutmayalım. %4'lük kesim ise taksit ile alışveriş yapmayı düşünüyor.
Black Friday döneminde Türkler ciddi miktarda alışveriş yapacaklar gibi duruyor. Tüketicilerin çoğu 2 ile 3 (%36), ve 5 ve üzeri (%35) ürün alacaklarını bildiriyor. Dahası tüketicilerin yarısından biraz fazlasının (%56) alışveriş sepetlerine neler atacakları hakkında fikirleri var. Bu neyin almaya değer olduğuna ve en iyi indirimlerin nasıl bulunacağı ile ilgili sınırsız sayıda alışveriş rehberinin sonucu olabilir.
Black Friday, sembolik olarak Noel öncesi alışveriş döneminin de açılışını yapıyor. Bu yüzden de Black Friday, hediye arayışına erken başlayanlar için büyük bir fırsat oluyor. Ancak Türkiye'de Noel kutlanmadığı için Black Friday gününü Noel alışverişi için kullananların oranı sadece %9.
Bu sebeple Black Friday, Türkiye'de kendine bir kıyak yapmanın günü olarak (Katılanların %90'ı bu şekilde görüş bildirdi) ya da eve bir şeyler almanın fırsatı (%6) olarak görülüyor.
İndirimler Gerçek Mi?
Sahte indirimler hakkında birçok rapor deneyimli alıcıyı etkilememiş görünüyor. Katılımcıların %88'si tüm Black Friday indirimleri arasında gerçek indirimleri bulabileceğini bildiriyor ve sadece %13'i indirimlerin sahte ve dikkate almanın gereksiz olduğunu bildiriyor. Geçen senenin raporlarına göre Türkiye'de Black Friday indirimlerinin ortalamasının %53 olduğunu çabukça hatırlayalım.
Ortalama Bir Müşteri Neye Benziyor?
Anketin sonuçları ortalama bir erkeğin ortalama bir kadından daha fazla harcayacağını gösteriyor: Sırası ile 593? ve 423?
Hangi yaş grubu Black Friday indirimlerine en çok ilgi gösteriyor? Bu sorunun cevabını bulmak için geçen yılın istatiklerine baktık ve normal bir günde sitemize olan ziyaretleri ve Black Friday gününde gelen ziyaretleri karşılaştırdık. Bütün yaş gruplarında devasa bir artış gördük ancak en büyük ilgi artışı 55 – 64 yaş aralığı ile 65 yaş ve üzeri arasında gerçekleşmiş. Sırası ile %1394 ve %1382'lik bir trafik artışı söz konusu.
İstatistikler ayrıca mobil cihazların masaüstü cihazları domine ettiğini gösteriyor. Tüketicilerin %63'ü Black Friday alışverişlerini cep telefonundan yapmış. Masaüstü kullanıcılarının oranı %35 olurken tablet kullanıcılarının oranı sadece %2'de kalmış.
Türkiye'de Black Friday 2018 Rakamları -Numaralar ile Black Friday
Tüketicilerin %88'si indirimlere güveniyor ve gerçek indirimi bulabilirlerKullanıcıların yarıdan biraz azı (%44) ne alacaklarını henüz bilmiyorlar ve çekici indirimli ürünleri alacaklarKatılımcıların %84'ü Black Friday'de yer alabilmek için para biriktirecekKatılımıların %36'sı 2 ya da 3 ürün alacaklar
Türkiye
18 Kasım 2018 Pazar 03:04