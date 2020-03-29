Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi

Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.

29.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:21
Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi
Türkiye 'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Ekonomi
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Ekonomi
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu Ekonomi
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Ekonomi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı Ekonomi
Engelli ve evde bakım raporlarının süresi uzatıldı
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Ekonomi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:51: 3 ilde ticari taksilere sınırlama - Ekonomi 20:38: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi - Ekonomi 20:31: THY'den '4 saat önce gelin' çağrısı - Ekonomi 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:21: Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi - Ekonomi 18:16: TCMB: Türkiye, salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak - Ekonomi 17:52: Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı - Ekonomi 17:51: THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu - Ekonomi 17:23: Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak - Ekonomi 14:13: Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı - Ekonomi