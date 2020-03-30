Türkiye'de can kaybı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.
30.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:12
Türkiye 'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 162 oldu.
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Kaynak: Dunya.com