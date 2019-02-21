Türkiye'de Civic Sedan Üretimi 2021'de Bitiyor, Şok Karar!

Honda
'dan Şok Karar, Şirket Türkiye
'de Civic
Sedan Üretimini Durduruyor
Honda'dan Şok Karar, Türkiye'de Civic Sedan Üretimi 2021'de Durduruyor.
Honda'nın İngiltere
ve Türkiye'den çıkacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Honda tarafından yapılan açıklamalar ise bu ihtimali güçlendiriyor. Honda yaptığı açıklama ile 2021 yılında Türkiye'de üretilen Honda Civic Sedan modeline bir son veriyor.
Honda İngiltere Swindon ile birlikte, ortak tedarikteki bu yıl 22 yaşına basacak olan Honda Türkiye fabrikası da 2022 yılına kadar kapanıyor! Financial Times gazetesi de haberi İngiltere parlamento üyesine dayandırarak vermiş. Honda İngiltere ve Türkiye fabrikalarını kapatacak tüm üretimi Japonya
'ya çekecekmiş.
Bu üzücü kararın sebebi, AB-Japonya yeni düşük tarifeli gümrük anlaşmasıyla Japonya'dan ithalatın ucuzlaması.Civic artık Japonya'dan Avrupa
'ya gelecek. Civic İngiltere'de ve Türkiye'de en başarılı modellerin başında geliyordu..
Honda tarafından Türkiye'yi de içeren yeniden yapılandırma açıklaması yapıldı. Buna göre, şirketin 2021'de Türkiye'de Civic Sedan üretimine son vereceği belirtildi. Şirket ayrıca Honda Türkiye A.Ş'nin güncel olarak yıllık 38.000 üretim yaptığını, Türk hissedarlar ile bu süreçte yapıcı diyalogların süreceğini ve Türkiye'deki operasyonlarına devam etme niyetinde olduğunu belirtti.
Honda Türkiye 1992 yılında yüzde 50 yüzde 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş adıyla kurulmuş bir şirket. 1997 yılından beri Civic modelini üretiyor. 2003 yılında ise Honda Türkiye A.Ş adıyla yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürdü.
Yıllık 50 bin üretim kapasitesi, 80 bin metre kare kapalı alanda faaliyet gösteren Honda fabrikasında üretilen Civic Sedan modeli, Almanya
, Polonya
, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır
ve İsrail
'e ihraç edilmekteydi.
Honda, TİM'in 2017 yılı raporuna göre 170 milyon dolara yakın ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 15. firmasıydı.
Şirket, Civic Sedan'ın yanı sıra Accord, Jazz, CRV ve Civic 5 Kapı modelleri için panel, yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika
'ya ihraç etmekteydi.
İngiltere,Türkiye,Honda
Kaynak: Teknotalk.com