Türkiye'de çocuk istihdamı: 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), "Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları 2019" çalışmasını yayımladı. Özel konulu araştırma, geçen yılın 4. çeyreğinde "Hanehalkı İşgücü Araştırması" ile 5-17 yaş grubundaki çocukları kapsadı.
31.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:29
Türkiye 'de 2019 yılının 4. çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), "Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları 2019" çalışmasını yayımladı. Özel konulu araştırma, geçen yılın 4. çeyreğinde "Hanehalkı İşgücü Araştırması" ile 5-17 yaş grubundaki çocukları kapsadı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), "Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları 2019" çalışmasını yayımladı. Özel konulu araştırma, geçen yılın 4. çeyreğinde "Hanehalkı İşgücü Araştırması" ile 5-17 yaş grubundaki çocukları kapsadı.
Kaynak: Euronews.com
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