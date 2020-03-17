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Türkiye'de Corona Virüsü ile İlgili Tedbirler Arttırılıyor

Türkiye'de Corona virüsüyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ek önlemlerle geçici olarak faaliyeti durdurulan alanların kapsamını genişletti.

17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Türkiye 'de Corona virüsüyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ek önlemlerle geçici olarak faaliyeti durdurulan alanların kapsamını genişletti. Ayrıntıları Yıldız Yazıcıoğlu aktarıyor Türkiye'de Corona Virüsü ile İlgili Tedbirler Arttırılıyor

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

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