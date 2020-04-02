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Türkiye'de Corona Virüsü Sonrasında İnternet Kullanımında Büyük Artış Gerçekleşti

Vodafone Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye'de mobil internet trafiği %13, ev interneti trafiği ise %21 oranlarında artış gösterdi.

02.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
Türkiye'de Corona Virüsü Sonrasında İnternet Kullanımında Büyük Artış Gerçekleşti
Vodafone Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye'de mobil internet trafiği %13, ev interneti trafiği ise %21 oranlarında artış gösterdi. Araştırma, Türkiye'de ilk Corona virüs vakasının açıklandığı, 11 Mart gününden itibaren gerçekleşen internet kullanım oranındaki artışı kapsıyor. Kısa zamanda büyük oranda artan internet kullanımının, şu an için alt yapıyı ciddi anlamda etkilemediği belirtildi.

Konuyla ilgili, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının açıklanmasıyla birlikte, kişilerin evde çok daha fazla zaman geçirmesinden, evden çalışmanın yaygınlaşmasından ve uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı hem mobil internet hem de sabit internet kullanımlarında ciddi oranda artış gözlendiğini ifade etti.

Artan İnternet Kullanımı Alt Yapıyı Etkilemedi

İnternet kullanımında yaşanan artışı öngördüklerini ifade eden Süel, durumla ilgili olarak gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, şimdiye kadar alt yapıda ciddi bir sorun meydana gelmediğini belirtti.

İnternet kullanımlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyleyen Hasan Süel, önceliklerinin kullanıcılara kesintisiz internet kullanımı sağlamak olduğunu ve bu nedenle alt yapı çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji
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