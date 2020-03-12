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Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak

Beştepe'de yapılan ve 5 saat süren koronavirüs (Covid-19) salgın zirvesinden ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil kararı çıktı.

12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:16
Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak
Beştepe 'de yapılan ve 5 saat süren koronavirüs (Covid-19) salgın zirvesinden ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil kararı çıktı. Ayrıca üniversitelerin de 16 Mart sonrasında 3 hafta tatil edilmesi ve spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisi oynanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Beştepe, Dünya

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