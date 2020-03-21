Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Türkiye'de Covid-19 salgını: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması - Haberler

Türkiye'de Covid-19 salgını: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması

Dünya genelinde 11 binden fazla hayata mal olan Covid-19, şu ana kadar Türkiye'de 600'den fazla kişi de görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9. Alınan önlemler kapsamında Türkiye ile hava trafiği kesilen ülke sayısı 71'e çıktı, KKTC'ye 72 milyon liralık yardım gönderildi.

21.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:45
Türkiye'de Covid-19 salgını: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması
Dünya genelinde 11 binden fazla hayata mal olan Covid-19, şu ana kadar Türkiye 'de 600'den fazla kişi de görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden dün gece yaptığı açıklamada, son 24 saatte virüsü taşıdığından şüphe edilen 3 bin 656 kişiye test yapıldığını, bunlardan 311'inin pozitif çıktığını duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
İngiliz hastanın viral olan videosu: Risk alırım diyen tekrar düşünsün Haberler
İngiliz hastanın viral olan videosu: Risk alırım diyen tekrar düşünsün
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı Haberler
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
İran’da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556’ya yükseldi Haberler
İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Haberler
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek

Son Dakika Dünya Haberleri

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Haberler Korona virüsü nedeniyle camiler kandilde boş kaldı - Haberler 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading