Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye can kaybı ise 168'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu
30.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:44
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye 'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu
Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz.
Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Dünya