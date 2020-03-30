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Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye can kaybı ise 168'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu

30.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:44
Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye can kaybı ise 168'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye 'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 10 bin 827'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 168'e yükseldiğini duyurdu

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Dünya
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