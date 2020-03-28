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Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 7 bin 402'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 108'e yükseldiğini duyurdu.

28.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:14
Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye 'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 7 bin 402'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 108'e yükseldiğini duyurdu.


Bakanlığın resmi sitesinde güncellediği verilere göre, bir gün içerisinde 7 bin 641 test yapıldı ve bin 704 koronavirüs vakasına rastlandı. Bugün 16 hasta hayatını kaybetti. Son verilere göre 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken 309 hasta da entübe edilmiş durumda.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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