Türkiye'de Covid-19 vakasının hangi şehirde olduğu açıklanmadı; diğer ülkelerde durum nasıl?
Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salı gecesi halka duyurdu. Ancak bakan, teşhis edilen kişinin hangi şehirde yaşadığını "hasta mahremiyetini" gerekçe göstererek açıklamadı. Peki salgının görüldüğü diğer ülkeler halkı koronavirüs vakaları hakkında nasıl bilg
11.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:00
Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salı gecesi halka duyurdu. Ancak bakan, teşhis edilen kişinin hangi şehirde yaşadığını "hasta mahremiyetini" gerekçe göstererek açıklamadı. Peki salgının görüldüğü diğer ülkeler halkı koronavirüs vakaları hakkında nasıl bilgilendiriyor?
Salgının başladığı yer olan Çin'de virüsün ilk ortaya çıktığı haftalarda halk bu konuda yeterince bilgilendirilmedi. Hastalığı duyurmaya çalışan doktorların baskı ile susturulduğu, salgının bu nedenle başlangıçta kontrolsüz yayıldığı savunuluyor.
Salgının başladığı yer olan Çin'de virüsün ilk ortaya çıktığı haftalarda halk bu konuda yeterince bilgilendirilmedi. Hastalığı duyurmaya çalışan doktorların baskı ile susturulduğu, salgının bu nedenle başlangıçta kontrolsüz yayıldığı savunuluyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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