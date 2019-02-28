'Türkiye'de Darbe Olmasaydı, Türkiye Dünyanın 7. Ekonomisi Olacaktı"

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Eğer Türkiye'de darbe olmasaydı, güçlü ve istikrarlı siyasi yönetimler iş başında olsaydı, bugün Türkiye dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacaktı. Darbelerin bize maliyeti 10 büyük ekonominin kaybıdır." dedi.Yıldırım, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) yeni genel merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde bu açılışı yaptıklarını söyledi.Bugün 28 Şubat'ın 22. yılı olduğunu belirten Yıldırım, "Aynı zamanda muhterem hocamız Necmettin Erbakan'ın ölüm senesi devriyesindeyiz. 8 yıl önce 27 Şubat'ta ahirete intikal eden rahmetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.Yıldırım, bin yıl sürecek postmodern darbeyi 4 yıl sonra tersine çevirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:"Rabbimize şükürler olsun 'bir daha siyaset yapmasınlar' diye etmedikleri bırakmadıkları kadrolar bu ülkeyi 16 yıldır yönetiyor. Onlar istediler ki Anadolu insanı bu devletin kadrolarından, üniversitelerinden, iş dünyasından uzak dursun. Toplum mühendisliği, balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye müdahale ettiler. Milli iradeyi baskı altına almaya çalıştılar. 1997 yılında millet iradesiyle seçilmiş iktidarı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de yaptıkları gibi gayrimeşru müdahalelerle yıkmaya çalıştılar. Yönetime el koyamadılar ama sokaklarda tankları yürüterek gözdağı verme cüretini gösterdiler. Hükümeti istifaya zorladılar. Bize yapmadılar mı zannediyorsunuz? Kalıntıları bizimle de uğraştılar. Cumhurun adını kullandılar. 'Cumhuriyet mitingleri' dediler ve insanları sokağa döktüler. Andıçlar yayınladılar. Fısıltılar yayarak 'postal seslerini duymuyor musunuz?' dediler. Sandılar ki milli iradeyi bir kez daha yıldırabilecekler. AK Parti iktidarı, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan onları tarihe gömdü. Cumhurbaşkanımız sürekli söylediği bir şey var; 'dik dur eğilme, bu millet seninle'. Biz 16 yıldır darbecilere karşı dik duruyoruz. 16 yıldır bu iktidarın içerisinde çeşitli kademelerde görev alan kardeşiniz olarak bu süreçleri diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber yaşadık."'Muhtar bile olamaz' dedikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin tecellisiyle cumhurbaşkanı, başkomutan olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Ama yine durmadılar. Vesayet müdahalelerini sürdürmeye devam ettiler. İçeriden, dışarından denemedikleri yol bırakmadılar. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbe girişimleri ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasıyla ülkemize, demokrasimize, insanımıza çok büyük yanlış yaptılar. Kendi topunu, tüfeğini asker kılığına giren hainlerle millete doğrulttular." ifadelerini kullandı.Yıldırım, Türkiye'nin darbelerle, müdahalelerle, terörle anılan ülke olmaması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer Türkiye'de darbe olmasaydı güçlü ve istikrarlı siyasi yönetimler iş başında olsaydı, bugün Türkiye dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacaktı. Darbelerin bize maliyeti 10 büyük ekonominin kaybıdır. 17 yerine bugün Fransa'dan sonra yedinci ekonomi Türkiye olacaktı. Ama 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda hatta bizim dönemimizde karşılaştığımız milli iradeye yönelik, millet egemenliğine yönelik müdahale ve müdahale girişimleriyle 10 sıra birden geriye düştük. Son 16 yıl içerisinde boş durmadılar, hep yapmaya çalıştılar. Bunların bir kısmını vatandaşlarımız biliyor, bir kısmını bilmiyor. Daha iktidara geldiğimiz ilk günlerde 19 Kasım dün gibi hatırlıyorum hükümet açıklanmış, 8 Ocak'ta zehir zemberek bir bildiri açıkladı asker. O bildiri 27 Nisan e-muhtırasından çok daha ağır mir muhtıraydı. O gün bir şey oldu. Diyarbakır'da bir uçak düştü, 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların bu bildirisi güme gitti. Bir buçuk aylık iktidar anayasayı değiştirecek çoğunlukla gelmiş iktidar ne yaptı da bir buçuk ayda laiklik elden gitti. Ne yaptı da cumhuriyetin temel ilkelerine, değerlerine karşı bir tehdit oluşturuyor.""367 hukuk tarihinde bir icat bir garabettir"Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçtirilmediğini ifade eden Yıldırım, o dönemde yeni icatların ortaya çıkarıldığını kaydetti.Yıldırım, 367'nin hukuk tarihinde bir icat, garabet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Hiçbir devirde hiçbir yerde de izahı olmayan bir iştir. Ama yüksek yargıda en yüksek yere gelmiş insanlar bunu çok büyük bir buluş gibi onu o gün piyasaya sürdüler. Maksat milletin iradesi cumhurbaşkanlığına yansımasın. Onun üzerine bizde dedik ki; 'madem öyle bu işin kararını millet versin'. Hem genel seçime gittik hem referandum yaptık ve o andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti parlamento tarihinde sorun olan cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan milletin seçmesi yönünde kararı aldık. Bununla yetinmediler. Başka yargı üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Daha sonra 17-25 Aralık, 15 Temmuz, Gezi Olayları bütün bunların bir sonucu var. Bazen FETÖ'cü, bazen ulusalcı kılığında geliyorlar, bazen başka kılıklarda geliyorlar Ama zihniyet hiç değişmiyor. Millet iradesini, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini yine milletin meclisinde olduğu gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar."28 Şubat'ın Türkiye'ye zararının 400 milyar dolar olduğunu anlatan Yıldırım, "Onlar yıkıp, dağıtıp yok etmeyi bilirler. Faturayı millet ödüyor, bizler, sizler." dedi.Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olarak 16 yıl boyunca halkın sırtındaki yükü azaltmak için çalıştığını dile getirerek, "Bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken bir yandan da Türkiye'nin kalkınması, refahı için gece gündüz demeden cumhurbaşkanımızla birlikte gayret ettik. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan arta kalan vakitlerde de milletin refahı, kalkınması için gayret ettik. Çok şükür Rabbim çabalarımızı boşa çıkarmadı. İşimiz bitti mi? Hayır daha yapacak çok işimiz var. Her seçim bizim için yeni bir müsabakanın başlama düdüğü anlamına geliyor. 31 Mart, 2023 hedefimiz için final maçımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul ve Türkiye için önemli planların olduğunu ifade eden Yıldırım, İstanbul tek başına bir ülke olsaydı Avrupa'nın 13'üncü, dünyanın da 41'inci büyük ülkesi olacağını belirtti.Yıldırım, İstanbul için güzel bir çok projenin olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:"Güvenlik, yeşil alan, İstanbul ekonomisini geliştirecek vizyon projeler, trafik ve ulaşımla ilgili asgari düzeye indirecek alt yapı projeler, yaşam kalitesini arttıracak kültürel ve sosyal faaliyetleri daha da yaygınlaştıracak projeler, özellikle gençlerin daha fazla katılacağı İstanbul'un geleceğini akıllı şehir projeleriyle çok daha önemli bir noktaya taşıyacak. İstanbul'da bir teknoloji üssü kuracağız. Burada gençlerle girişimcileri, iş adamlarını bir araya getireceğiz. Gençler bizim en büyük zenginliğimiz. Ortaya koyacağımız projelerle 500 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacağız.""Bir operasyonla karşı karşıyayız"Yıldırım, girişimciliği, özel sektörü üretime teşvik etmenin önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Başbakanlığım döneminde aldığımız tedbirlerle yatırım ortamı 17 basamak birden iyileşti. Hatırlayın 2017 yılı Türkiye'nin ekonomide şaha kalktığı yıl. O yıl için 'Türkiye büyük bir krizde batacak yok olacak yerle bir olacak' deniliyordu. Tam referandum öncesi bunlar söyleniyordu. Ama sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde aldığımız hızlı kararlarla, tedbirlerle 2017'de 7,4 büyüdük. Çin'den sonra dünyada ikinci büyük büyümeyi Türkiye gerçekleştirdi. Şu an karşı karşıya bulunduğumuz durum geçici bir durumdur. Bir operasyonla karşı karşıyayız. Döviz kuru üzerinden bir operasyona maruz kaldık. Dolasıyla bunun getirdiği bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Fakat mutlaka bu üstesinden geleceğimiz bir durumdur. Yeter ki biz el ele verelim, gayret edelim ve geleceği birlikte inşa edelim."Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ASKON yeni genel merkez binası hizmete açıldı.Ayrıca Yıldırım'a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON üyeleri ve davetliler katıldı.