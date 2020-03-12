Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?
12.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:57
Türkiye 'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor? View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti