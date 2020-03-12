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Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?

Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?

12.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:57
Türkiye 'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor? View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Dünya

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