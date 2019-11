Türkiye'de diyabet hastası 12 milyonun üzerinde

Grup Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, diyabetin Türkiye 'de çok hızla yayıldığını belirterek, "Ülkemizde 12 milyonun üzerinde diyabetli insan var. 8 milyonun üzerinde resmi rakamlara göre tedavi gören hasta var." dedi.Grup Florence Nightingale Hastanesi tarafından kurulan ve 2 Aralık'tan itibaren başta İstanbul ve Türkiye üzere tüm dünyaya hizmet verecek diyabet merkezi, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.Diyabet merkezi ile ilgili bilgilerin yetkili doktorlarca gazetecilerle paylaşıldığı toplantıda, diyabet hastalığında gelinen son nokta ve tedavi yöntemleri de anlatıldı.Toplantı kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, diyabetin son yıllarda giderek arttığını kaydederek, bu hastalığın tedavisiyle ilgili her geçen gün yeni gelişmeler elde edildiğini söyledi.Yılmaz, "Diyabet, ülkemizin en önemli sorunlarından. Ülkemizde 12 milyonun üzerinde diyabetli insan var. 8 milyonun üzerinde resmi rakamlara göre tedavi gören hasta var. Çok hızla yayılıyor." diye konuştu.Türkiye'nin, diyabetin en hızlı arttığı bölgelerden olduğunu dile getiren Yılmaz, diyabetin tedavi yöntemlerine ilişkin Türkiye'de uygulanan sistemleri anlattı.Yılmaz, Türkiye'de çok sayıda diyabet merkezi bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ancak biz, 'Uluslararası hizmet veren, bizim ülkemize değil bulunduğumuz bölgeye de hizmet veren büyük bir merkez kuralım' dedik. Merkezin kuruluş amacı budur. Bu merkez artık dünyanın neresinde olursa olsun diyabetli hastaları izleyebilme, kan şekerlerini kontrol altına alabilme özelliklerine ve imkanlarına sahip. Aynı zamanda yapay pankreasın oluşumu ve insülin pompaları konusunda en yeni sistem, teknolojiyle donanmış bir merkez. Aynı zamanda diyabetin organ hasarlarının da en iyi tedavi edildiği bir ünite olarak planlanmış bir merkez."- "En güncel teknolojiyi en yoğun kullanan merkez olacağız"Yılmaz, merkezde, diyabetik ayak hastalığının da tedavi edileceğini belirterek, "Diyabetik ayak hastasının kendi hücresinden doku üretimi ve diyabetik ayağın düzeltilmesi tedavisinde uygulaması burada oluyor." ifadelerini kullandı.Merkezde, pankreas nakillerine başarıyla imza atıldığını belirterek, 6 ay içerisinde adacık nakli çalışmalarının da merkezde yapılacağını ifade etti.Yılmaz, merkezin 2 Aralık'ta açılacağını ve grubun 4 hastanesinde hizmet vereceğini kaydederek, "Burada planladığımız; diyabetle ilişkili her şeyi bir merkezde toplamak, hastaya bütünsel hizmet vermek ve hastayı sürekli olarak izlemek. Yani buraya gelen hastayı, git 3 ay sonra yeniden gel gibi kontrol etmek değil, günün her saatinde izlemek. Artık o imkanlarımız var. Onun için güncel ve yeni teknolojiyi en çok ve en yoğun kullanan bir merkez olma iddiasındayız." dedi.Üç yıl içerisinde Avrupa 'nın en büyük merkezleri arasında girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Kadrolarımız ve alt yapımızla birlikte bizim diyabet merkezimiz kadar donanımlı olan Harvard'da bir klinik var. Şu anki donanımda bile Avrupa'da çok az klinik var. Türk hekimlerinin diyabette uluslararası arenada çok iyi yerde olacağını ve burasının çekim merkezi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.- "Türkiye'deki sağlık hizmet ABD ve çok sayıda ülkeden daha iyi"Yılmaz, Türkiye'de ortalama tıbbın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki sağlık hizmeti ABD ve Kanada da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden çok daha iyi. Ülkemizde 600 civarında endokrinolog var. Hepsi birbirinden değerli bilim insanları Türkiye'deki bilimin düzeyi çok rahatlıkla söyleyebilirim Avrupa'daki birçok ülkeden daha üst seviyede." diye konuştu.Türkiye'de tedavi sürelerinin ABD ve Avrupa'ya göre daha kısa olduğunu dile getiren Yılmaz, bu ülkelerde muayene olmanın çok önemli bir olay olduğunu bildirdi.Yılmaz, İngiltere'de bulunduğu yıllarda bir hastaya 6-8 ayda kontrol randevusu verilebildiğini kaydederek, Türkiye'de bu sürelerin çok daha kısa olduğunu, ülkede sunulan sağlık hizmetinin de kaliteli olduğunu bildirdi.