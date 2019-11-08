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Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı

Türkiye’deki Amerikan doları milyarderlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 düşerek 36’dan 25’e geriledi. Türkiye’deki 3 milyarderden 2’si serveti kazanarak elde etti, bu kişilerin varlıkları miras değil. Dünyada ise son 5 yılda kadın milyarderlerin sayısı yüzde 46 arttı

08.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:58 Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı
'deki Amerikan Doları milyarderlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 düşerek 36'dan 25'e geriledi. Türkiye'deki 3 milyarderden 2'si serveti kazanarak elde etti, bu kişilerin varlıkları miras değil. Dünyada ise son 5 yılda kadın milyarderlerin sayısı yüzde 46 arttı.

İsviçre bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan Milyarderler 2019 Raporu açıklandı. Rapor 2018 yılına dair verileri kapsıyor. Buna göre Türkiye'de 2017 yılında 36 olan dolar milyarderi kişilerin sayısı 2018 yılında 25'e geriledi. Bu da bir yılda yüzde 44 düşüş anlamına geliyor. Rapordaki dikkat çekici unsurlardan bir tanesi bu kişilerin servetlerinin çalışarak kendilerinin kazandığı mı yoksa miras mı kaldığı.
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Amerikan Doları, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

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