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Türkiye'de 'dünya düzeni için askeri güç kullanımına' destek yüzde 71

Türkiye’de 10 kişiden 7’si “dünya düzenini korumak için bazen askeri güç kullanmanın gerekli olduğunu” düşünüyor. NATO üyesi 16 ülke içinde askeri güç kullanımını en fazla destekleyen üçüncü halk yüzde 71 ile Türkiye’de çıktı.

11.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:14Türkiye'de 'dünya düzeni için askeri güç kullanımına' destek yüzde 71
'de 10 kişiden 7'si "dünya düzenini korumak için bazen askeri güç kullanmanın gerekli olduğunu" düşünüyor. NATO üyesi 16 ülke içinde askeri güç kullanımını en fazla destekleyen üçüncü halk yüzde 71 ile Türkler oldu. İlk iki sırada Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, dünya düzeninin korunması için askeri güç kullanımına en çok karşı çıkanlar Bulgarlar ve Almanlar oldu.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center 16'sı üye olmak üzere 19 ülkede NATO'nun imajına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. NATO'nun 29 üyesi bulunuyor ancak araştırma aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 üye ülke ile üye olmayan Rusya, İsveç ve Ukrayna'da gerçekleşti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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