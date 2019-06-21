Türkiye'de e-ihracatın hacmi büyüyor

Yusuf İbili, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam ihracatındaki %0,5'lik e-ihracat payının, %5 seviyelerine çıkacağını öngördüğünü söyledi.

Türkiye'nin e-ihracat uzmanı B2CDirect, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)'in, 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen "Değişen Tüketici, Dönüşen Perakende" etkinliğine katıldı. Perakende ve e-ticaret sektörünü bir araya getiren etkinlikte, B2CDirect'in CEO'su Yusuf İbili "Perakendeciler için E-ihracat Fırsatları" başlıklı panelde yer aldı. Panelde, Türkiye'nin e-ihracat potansiyeline dair bilgiler verilirken, B2CDirect'in n11 ile başlattığı yeni iş birliğinin detayları da paylaşıldı.

E-ihracatın Türkiye'deki hacmiyle ilgili önemli bilgiler veren B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, "Şirketimizi kurmadan önce yaptığımız araştırmalarda, bir e-ticaret müşterisinin teslimatı mümkün, uygun fiyatlı ve kalitesini sorgulanabilir olduğu bir ürünü ülke fark etmeksizin sipariş verdiğini fark ettik. Bu araştırmanın ardından Çin'den sonra e-ihracat konusunda en büyük potansiyelin Türkiye'de olduğunu gördük ve çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl Türkiye 168 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bugün baktığımızda ülkemizde 3 milyondan fazla KOBİ var, bunların 900 bini ihracat potansiyeline sahip. İhracatçıları e-ihracat yapmaya teşvik edersek ulaştığımız hacmin daha da büyümesini sağlayabiliriz. İnternet kullanımının hızla yükseldiği Orta Doğu ve Asya ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler e-ihracat pazarında önemli fırsatlar barındırıyor. Bu potansiyelden yola çıkarak Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 0,5'lık payı olan e-ihracatın 2023 yılında yüzde 5 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

n11 ile başlattıkları iş birliğinden bahseden Yusuf İbili, "n11 ile yeni gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz çerçevesinde, binlerce tedarikçinin ve milyonlarca ürünün yurtdışı pazaryerlerinde bulunmasını sağlıyoruz. n11'in iş ortakları tek tıkla tüm ürünlerini, yurtdışındaki pazaryerlerine hiçbir ek maliyet ya da zaman harcamadan açabiliyor. Biz de B2CDirect olarak bu süreçte, işletmelerin yurtdışı pazaryerlerinde listelenmesine, lojistik, teslimat, gümrükleme ve ödeme gibi uçtan uça tüm e-ihracat çözümleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

2018 yılından bu yana e-ihracatın Türkiye'de iyi bir ivme yakaladığından bahseden Yusuf İbili, "E-ihracata girişler hızla çoğalıyor, devlet kanadında da bu konunun üzerine gidiliyor. E-ihracatın ülkemizde daha yapılabilir bir iş kolu haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

E-ihracatta en çok hangi ürünlerin tercih edildiğinden de bahseden Yusuf İbili sözlerini, "Türkiye'nin e-ihracat uzmanı olarak e-ihracatla küresel ticaretin sınırlarını kaldırmak üzere 2016 yılında kuruluşumuzdan bugüne kadar 100'den fazla ülkeye toplamda 1.417 tonu bulan paket gönderimi gerçekleştirdik. Gönderilen 600 bin paket ile 22 milyon Euro ihracat değeri yaratılmış oldu. Türkiye en çok e-ihracatı; ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya ülkelerine yapıyor. En çok e-ihracat yapılan ürünlerin başında ise kıyafet, ayakkabı, aksesuar, hediyelik eşya ve elektronik ürünler geliyor." diyerek sürdürdü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi ise, "ETİD olarak 2007 yılından bu yana e-ticaret sektörünü büyütmeye yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Bu yıl, tatil ve seyahat kategorilerini çıkarttığımızda yaklaşık %40'lık bir artış ile e-perakende hacmimiz 31 Milyar TL'ye yükseldi. E-ticaretin perakende içerisinde ise %5.3'lük bir yeri bulunuyor. Bu artışlar sevindirici ancak bizler için yeterli değil, gelişmiş ülkelerde e-ticaretin perakende içerisindeki payı % 11.1 seviyelerinde. Türkiye henüz gelişmekte olan bir pazar ve büyüme oranlarımızı bu ülkelerin seviyesine çıkarmalıyız. Burada perakende ve FMCG kategorilerinin önemi büyük. Tüketiciler artık hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor, bir aile içerisinde bile bambaşka alışveriş alışkanlıklarına sahip tüketiciler bulunuyor. O nedenle markalar artık tüm kanallarını entegre şekilde kullanabilmeli. ETİD olarak ülkemizdeki e-ticaretin sektörünün önümüzdeki yıllardaki büyümesinde perakende sektörü ve FMCG kategorisinin kilit önem taşıyacağını düşünüyoruz." dedi.

Değişen Tüketici, Dönüşen Perakende etkinliğinde; Türkiye'de FMCG trendleri ve e-ticaret, değişen tüketiciler, yenilikçi çözümler, global e-ticaret uygulamaları, hızlı tüketim ürünlerinde e-ticaret fırsatları, indirim dönemlerinde tüketici eğilimleri, KVKK ve kişisel verilerin pazarlama kanallarında kullanımı konuları da değerlendirildi.