Türkiye'de eğitim alabilmek için ter döktüler

Özbekistan 'da düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Fuarı'nda Türkiye 'de eğitim görmek isteyen üniversite öğrencisi adayları için sınav düzenlendi. 120 dakikalık sınavda 109 yabancı uyruklu öğrenci adayı Türkiye'de eğitim görebilmek için ter döktü.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının da katılımıyla Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Fuarı düzenlendi.

Türkiye'den 25 üniversite rektörü ve rektör yardımcısının katıldığı fuarın açılış konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz etkinliğin kültürlerarası etkileşimindeki rolüne vurgu yaptı.

Fuara katılım sağlayan yükseköğretim kurumları arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi de yer aldı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak da açılışta yaptığı konuşmasında Türk ve Özbek ortak tarihi ve kültürlerinin kaynaşmasında düzenlenen müşterek etkinliklerin öneminin büyük olduğunu belirterek, Özbekistan'da lise öğrenimini tamamlamış gençleri zengin bir kültürel mirasa ve misafirperver bir geleneğe sahip olan Türkiye'ye üniversite eğitimi için davet etti.

Kurulan üniversite stantlarına yoğun ilgi gösteren Özbekistanlı öğrenci adaylarının, çeşitli konularda yöneltmiş oldukları sorularla Türkiye'deki yükseköğretim sistemine yönelik merak ettikleri konular uzman kişiler tarafından yanıtlandı. Fuar sonrasında Türkiye'de öğrenim görmek isteyen adaylar için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenlendi. 120 dakikalık sınavda 109 yabancı uyruklu öğrenci adayı Türkiye'de eğitim görebilmek için ter döktü. Sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlara göre bölüm ve programlara yerleşebilme imkanı elde edecekler.

Kaynak: DHA