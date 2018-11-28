Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018'in ilk yarısında Avrupa Birliği (AB)ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat 5,91 euro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,16 euro seviyesinde seyrediyor.

EN PAHALI DOĞAL GAZ İSVEÇ'TE

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğal gaz kullanan ülke 11,3 euro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,98 euro ile Danimarka, 8,15 euroyla Hollanda, 7,59 euroyla Portekiz ve 7,14 euroyla İtalya izliyor. Bu miktarda doğal gaz için AB'nin başat ekonomilerinden Almanya'da 6,08 euro, Fransa'da 6,65 euro, İngiltere'de 4,62 euro ve İspanya'da 6,65 euro ödenmesi gerekiyor. Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında en uygun doğal gaz tüketimi Romanya'da gerçekleşiyor. Romanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hane halkları ortalama 3,21 euro ödeme yapıyor. Uygun fiyatlı doğal gazda Romanya'yı 3,58 euroyla Macaristan, 3,68 euroyla Hırvatistan, 3,79 euroyla Bulgaristan ve 3,85 euroyla Letonya izliyor.

Böylece, Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğal gaz için ödedikleri fiyat, 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKTE AVRUPA'NIN EN UCUZU

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 28 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2018'in ilk yarısında ortalama 9,04 euroya satıldı. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte AB'nin en ucuz ülkesi konumunda bulunuyor.

Bu elektrik için AB'de ortalama 20,49 euro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Bulgaristan'da satılıyor. Bulgaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 9,79 euro ödenirken onu en yakın 10,97 euroyla Litvanya,11,23 euroyla Macaristan, 12,85 euroyla Malta ve 13,11 euroyla Hırvatistan izliyor.

EN PAHALI ELEKTRİK DANİMARKA'DA

AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Danimarka'da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe Danimarka'da 31,26 euro ödüyor. Bu ülkeyi pahalı elektrikte 29,5 euroyla Almanya, 27,33 euroyla Belçika,23,83 euroyla İspanya ve 23,69 euroyla İrlanda takip ediyor.

Bu verilere göre, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.