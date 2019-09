"Türkiye'de elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız"

NISSAN Türkiye , Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Genel Müdürü Emre Doğueri, "2020'yi NISSAN LEAF yılı olarak ilan ettik ve LEAF'i gelecek sene Türkiye'ye getireceğiz. Bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız." dedi.Doğueri, düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin bölgesel bir üs olmasının ardından yeni dönem hedef ve planlarını, araç modelleriyle ilgili gelişmeleri aktardı.2018'i SUV'un lideri olarak tamamlayan, 2019'da da yüzde 15 ile liderliğini pekiştiren NISSAN Türkiye'nin, 2020'de Türkiye yollarında olması planlanan NISSAN LEAF ile elektrikli araç segmentinde liderlik hedeflediğini ifade eden Doğueri, Japon otomotiv devi NISSAN'da Nisan 2019'da gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki 9 ülkenin yönetim merkezi olarak bölgesel bir üs olma sorumluluğunu üstlenen NISSAN Türkiye'nin, "yepyeni bir heyecanla" mottosuyla planlamalarını sürdürdüğünü kaydetti.Doğueri, NISSAN'ın Ağustos 2019'u Türkiye'de bulunduğu bütün segmentlerde birinci sırada tamamladığını belirterek, toplamda yüzde 15'lik SUV segment pazar payına sahip ve SUV'un Türkiye'deki değişmeyen lideri olduklarını, QASHQAI ile yüzde 17,3 segment payına ulaştıklarını kaydetti.Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Doğueri, son aylarda faizlerin düşmesinin müşteri talebine pozitif yönde yansıdığını ve NISSAN olarak bu yıl pazarın 400 bin adet civarında olmasını beklediklerini aktardı.Doğueri, "2018'de toplam otomotiv pazarı yüzde 36 küçülmesine rağmen NISSAN Türkiye olarak yüzde 0,6 ek pazar payı aldık ve pazar payımızı yüzde 4,2 gibi bir orana çıkarttık. Ekibimizin değişen şartlara çok hızlı uyum sağlama kapasitesi sayesinde önemli başarıları hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi."Yüksek teknolojiye sahip güçlü ürünlerimizi en iyi şartlarda sunmayı hedefliyoruz"Emre Doğueri, ağustos ayında bulundukları tüm segmentlerde lider olan modellerin Ocak-Ağustos 2019 dönemi performansına değinirken, Türkiye'de SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli QASHQAI'nin her zamanki gibi lider olduğunu belirtti.Doğueri, sözlerini şöyle sürdürdü:"SUV konforu, gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkati çeken NISSAN'ın ödüllü pick-up'ı NAVARA kendi segmentinde toplam pazarda ikinci, NISSAN SUV ailesinin en prestijli üyesi ve dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL üçüncü ve yakın zamanda global lansmanı yapılan ve Türkiye yollarına gelmesini heyecanla beklediğimiz JUKE ise dördüncü sırada. Ağustos ayında bulunduğumuz 4 segmentteki toplam satışlarımızda ilk sırada yer aldık."Dünyanın önemli otomotiv ittifakı Renault-Nissan-Mitsubishi hakkında da bilgiler paylaşan Doğueri, 2018'de 5,6 milyonluk araç satışı gerçekleştiğini ve bu rakamın yüzde 5,6'lık bir büyümeye denk geldiğini ifade etti. Doğueri, NISSAN'ın dünya çapında İttifak bünyesinde toplam 10,7 milyon araçla en çok satan otomotiv markası olduğunu bildirdi."Türkiye, bir üs konumuna geldi"Doğueri, NISSAN'ın global olarak toplam 6 bölgede faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Afrika, Orta Doğu ve Hindistan (AMI) bölgesinin, toplam 83 ülkeden oluşan büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bölgenin yüzde 60'ı 30 yaşın altında ve 2022 itibarıyla 11 milyon civarı bir toplam araç satış pazarına işaret ediyor. Bu da NISSAN Türkiye olarak bizi daha esnek, daha çevik olmaya ve günün fırsatlarını her açıdan geliştirmeye imkan tanıyan bir yapıya götürüyor. Ekibimizin başarısı sayesinde Türkiye, AMI bölgesi içerisinde bir yıldız gibi parladı. Türkiye, bir üs konumuna geldi ve 9 ülkenin daha sorumluluğu NISSAN Türkiye'ye teslim edildi. Bu aslında bir tesadüf değil. Çünkü bu sorumluluğun emanet edileceği ülkenin kendi içerisinde çok ciddi bir insan kaynağı, başarılı bir hikayesi ve bunu diğer bölgelere aktarabilecek, öğrenme yeteneği ile birlikte fark yaratabilecek bir ekibe sahip olması gerekiyordu. Bunun cevabı da kesinlikle Türkiye'ydi.Şu an bu yeni bölgelerdeki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. NISSAN Türkiye'nin tüm yönetim birimleri bugün itibarıyla sadece Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de kendi sorumluluk alanları ile ilgili çalışmalar yapıyor. İşin başında olan Türkiye ekibimiz aynı zamanda bölgede işlerimizi takip etmek için orada bulunan arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor. Global olarak baktığımızda, Türkiye'de bugün 400 binlik pazarda faaliyet gösteriyoruz. Kuzey Afrika ülkelerinde bu rakamları, 180 bin ile Fas, 150 bin ile Cezayir, 51 bin ile Tunus ve 2 bin 500 ile Sudan izliyor. CIS bölgesindeki ülkemiz Özbekistan'da ise 200 binlik bir pazar mevcut. Önümüzdeki dönemde fırsatlara bakıp bölgeleri geliştirmeye çalışacağız.""2020'yi NISSAN LEAF yılı olarak ilan ettik"Emre Doğueri, NISSAN'ın orta vadeli planı olan "NISSAN M.O.V.E to 2022" çerçevesinde, elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması hedeflerini anımsatarak, NISSAN'ın en kuvvetli olduğu alanlardan birinin elektrikli araçlar olduğunu ve bu hedeflerin tümünün NISSAN LEAF'i işaret ettiğini belirtti.2020'yi "LEAF yılı" olarak ilan ettiklerini ve LEAF'i gelecek sene Türkiye'ye getireceklerini belirten Doğueri, "Bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye'de LEAF'i test ettik ve şu an son detayları çalışıyoruz. Elektrikli araç pazarı şu an gelişmekte olan bir pazar ve NISSAN olarak SUV liderliğimizi elektrikli araçlara da taşıyacağımıza inanıyoruz. Ödüllere doymayan ve dünyada kendini ispatlamış olan LEAF'in 40 ve 60 kilovatlık iki adet pil tipi mevcut, menzili 170 kilometreden başlıyor, 450 kilometreye kadar çıkıyor." diye konuştu.Kasımda 1.3 benzinli motorlu yeni X-TRAIL geliyorNISSAN Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Doğueri, haziran ayında 1.3 litre benzinli, 7 ileri DCT ve 1.5 litre dizel, 7 ileri DCT motorlarını ve şanzımanlarını pazara sunduklarını ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, NISSAN Türkiye olarak Kasım 2019'dan itibaren 1.3 benzinli motorlu yeni X-TRAIL'i müşterilerin beğenisine sunacaklarını bildirdi.Yeni NISSAN MICRA ile ilgili de bilgi veren Doğueri, şunları kaydetti:"Yeni MICRA'yı, 1.0 litre, 99 beygir motoru ile düz ve otomatik vites olarak, ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene, bir önceki MICRA ile 4.6 segment payına ulaşmıştık. Şimdiki hedefimiz yüzde 2,5-3'ler olacak. Gelecek sene eski modelimizin performansına ulaşacağımıza inanıyoruz. Gerek teknolojik anlamda gerekse kullanım kolaylığı ve müşteri beğenisi anlamında dolu bir araç. Bose müzik sistemi, Apple Car Play/Android Auto donanımlı, 7" multimedya ekranı, akıllı giriş & anahtarsız çalıştırma seçeneği ve şerit takip uyarı sistemi gibi özellikleri ile yine çok tercih edilen bir model olacağına dair güvenimiz tam."