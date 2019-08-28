Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı

Yaz boyunca Türkiye'de en çok dinlenen 20 şarkının ilk 10'u tamamen Türkçe şarkılardan oluştu, rap ise en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıktı

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun ikinci düetleri "Señorita" tüm şarkıları geride bırakarak, 2019 yazının Spotify'da en çok dinlenen şarkısı oldu. Haziran ayında müzikseverlerle buluşmasının ardından bugüne kadar elde ettiği 565 milyon dinlenme rakamı ile bu hit şarkı, üst üste sekiz hafta boyunca Spotify Global Top 50 listesinin tepesinde yer aldı (Shawn Mendes'in "Señorita"nın dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkısı olmasıyla ilgili söylediklerini Spotify'ın blogu For the Recordüzerinden izleyebilirsiniz).

Dünya genelinde hit olan "Señorita", Türkiye listesinde 12'nci sırada yer alırken, Türkiye'de 2019 yazına damga vuran şarkı, rap sanatçısı Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı oldu. Norm Ender'i ise Reynmen'in Ela'sı ve MERO'nun "Olabilir" şarkısı takip etti. Yaz boyunca Türkiye'de en çok dinlenen 20 şarkı arasında Türkçe rap şarkılar öne çıkarken, Feride Hilal Akın'ın Yok Yok ve Ufuk Beydemir 'in Ay Tenli Kadın adlı şarkıları da pop tarzında listeye giren şarkılar arasında yer aldı. Global listede gördüğümüz yabancı şarkılardan sadece "Señorita" ve bad guy Türkiye listesinde kendine yer bulabildi.