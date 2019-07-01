01.07.2019 13:32
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Türkiye'de en çok dolaşım sistemi hastalıkları can alıyor

Türkiye

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de başlıca ölüm sebepleri belli olurken, dolaşım sistemi hastalıklarının en çok can alan nedenler arasında ilk sırada yer aldığı görüldü.

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye 'de başlıca ölüm sebepleri belli olurken, dolaşım sistemi hastalıklarının en çok can alan nedenler arasında ilk sırada yer aldığı görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türkiye'de ölüm sebeplerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de en ölümcül hastalık yüzde 38,4'lük bir oranla dolaşım sistemi hastalıkları olarak gözlemlendi. Raporda başlıca 6 ölüm sebebi ele alınırken, insanların canlarına kasteden diğer nedenler sırasıyla iyi ve kötü huylu tümörler (yüzde 19,7) solunum sistemi rahatsızlıkları (yüzde 12,5), sinir ve duyu organları rahatsızlıkları (yüzde 4,9), beslenme ve metabolizma rahatsızlıkları (yüzde 4,8) dış yaralanmalar ve zehirlenmeler (yüzde 4,4) olarak analiz edildi. Araştırmada oran olarak düşük olan ölümcül nedenler ise "diğer" başlığı altında 15,2 olarak verildi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne ölüm başlığı altında 145 bin 41 haber yansıması tespit edilirken, kanser ve trafik kazaları sebebi ile hayatının kaybedenlerin daha çok medyanın gündeminde olduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye , Ajans , Güncel

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