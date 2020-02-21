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Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük

Ekonomik kriz sonrası yaşanan toplu intihar vakaları Türkiye'deki işsizlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon işsiz var.

21.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:52Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük
'de geçtiğimiz hafta birden çok intihar vakası yaşandı. Bu olayların bize hatırlattığı çok acı bir gerçek var. İnsanlar ciddi ekonomik sorunlar ile mücadele etmeye çalışıyor. Umutlarını yitiren, gelecekte bir ışık göremeyen ve bu çaresiz durumdan çıkış yolu bulamayanların hayatlarına son verdiklerine tanık oluyoruz.

Bu olaylardan hareketle Türkiye'nin işsizlik sorununu ve işi olanların da elde etmiş oldukları düşük gelirlerin mevcut ekonomik koşullarda nelere yol açtığı üzerinde durmamız gerekir.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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