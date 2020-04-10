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Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından en çok koronavirüs vakasının görüldüğü illeri açıkladı. Hastalığın seyrinin her ilde aynı olmadığını belirten Bakan Koca, "Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

10.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:26

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurlu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Türkiye ve İstanbul 'daki yoğun bakımların doluluk oranlarını açıklayan Koca, "İstanbul için şu anda yatak yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şu an herhangi bir sorunumuzun olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız yüzde 36,3. Seyrantepe'nin biz hızla devreye girmesini istiyoruz, ihalesi yapılmıştı, yıl sonu olarak hedeflenmişti, daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Başıbüyük'te hastanemizi açmış olduk, İkitelli Şehir Hastane'mizin bir bölümünü açmış olacağız. Bu anlamda bir sorunumuz yok" dedi.

Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü iller

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Türkiye'de koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü illeri de açıklayan Koca, "Hastalıkla Türkiye'nin bütün illerinde mücadele eden bir durumdayız. Hastalığın seyri her yerde aynı değil. Ankara , İzmir, Adana, Bursa ve Rize'nin durumu haritada görülüyor. Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü iller
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel

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