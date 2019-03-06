Türkiye'de En Çok Müzik Ve Dizi Videoları İzleniyor

YOUTUBE'UN EN BÜYÜK KANALLARI TSERİES VE PEWDİEPİE

87 milyon aboneye sahip Tseries ve PewDiePie, YouTube'da takipçi sayısıyla ilk 2 sırada yer alan kanallar durumunda. Benzer sayıda takipçi adedine sahip olmaları dolayısıyla hangi kanalın sıralamada ilk sırada yer aldığı hemen hemen her gün değişiklik gösteriyor. Bu iki kanalın ardından ise Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın yönettiği Kidrauhl kanalı geliyor. Kidrauhl adlı kanalın ise 43 milyon abonesi bulunuyor.

TÜRKİYE'DE NETD MÜZİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

13 milyon aboneye sahip Netd Müzik, Türkiye'deki en büyük Youtube kanalı olma özelliğini koruyor. Netd Müzik kanalını, 9.5 milyonun üstünde abone sayısıyla Enes Batur'a ait kanal ve 6.2 milyonun üstünde abonesiyle Orkun Işıtmak'a ait kanal takip ediyor.

TÜRKİYE'DE MÜZİK VE DİZİLER ÖNDE

Türkiye'de video izleme istatistikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak müzik videoları ilk sırada yer alırken, TV kanallarında yayınlanan dizilere ait videolar, çocuk ve bebeklere yönelik eğlenceli videolar, YouTuber olarak nitelenen meslek grubuna ait videolar ve pratik bilgi sunan videolar izlenme sayılarıyla dikkat çekiyor.

ABD'DE PAZAR 135 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya genelinde izleyicilerin %5'i 1 dakikanın ardından izlediği videoyu kapatıyor, %65'lik izleyici kitlesi ise 2 dakikanın ardından izlediği videoyu sonlandırıyor. İzleyicilerin %90'ı ürün videolarının karar verme süreçlerine yardım ettiğini düşünüyor. Tüm bu rakamlara yansıyan dijital video endüstrisinin geldiği noktaya göz atıldığında, yalnızca ABD'de 135 milyar dolarlık bir pazar göze çarpıyor.

YOUTUBE KULLANICILARININ %20'Sİ ABD VATANDAŞI

"Broadcast yourself" yani kendini yayınla mottosuyla yola çıkan Youtube, 88 ülkede ve 76 dil seçeneğiyle hizmet veriyor. Youtube aktif kullanıcılarının yüzde 20'si ABD vatandaşı. Diğer kalan yüzde 80'lik dilimi ise ABD dışındaki 87 ülke oluşturuyor. YouTube kullanıcılarının yüzde 62'sini erkekler, yüzde 38'ini ise kadınlar oluşuyor.

Kaynak: Bültenler