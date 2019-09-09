Türkiye'de en çok tatil için kalanlar letonyalı turistler oldu, istanbul son 5 yılın en iyi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ocak-Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken ortalama en çok kalış süresi olanlar 4,76 ile Letonyalı turistlerden oluştu.Letonyalı turistlerin tesislere geliş sayısı ise 32 bin 206'da kaldı. Tesislere geliş ve geceleme sayılarında ise ilk sırada Rus vatandaşları yer aldı. Rus turistler 3 milyon 131 bin geliş ve 13 milyon 760 bin 979 geceleme ve 4,40 kalış süresi ile lider olurken, Rusları Almanlar takip etti. Alman vatandaşlarının tesislere geliş sayısı 2 milyon 586 bin 716, geceleme sayısı ise 11 milyon 555 bin 411 oldu. En az kalanlar ise 1,48 ile Çin vatandaşlarından oluştu. Çin vatandaşları az kalsa da geceleme sayılarının 1 milyon 364'e çıkması dikkat çekti. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul , turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı

Turizm İşletme belgeli konaklama tesislerinde tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları açıklandı.Bu yılın 7 ayındaayda tesislere geliş sayısı 16, 5 milyonu yabancı olmak üzere 30 milyon 695 bin oldu. Geceleme sayısı ise yabancılarda 59 milyon 40 bin 380, yerli de ise 26 milyon 355 bin 353 olmak üzere toplamda 85 milyon 395 bin 733 oldu. Kalış süreleri ise yabancıların 3,58, yerlilerin ise 1,86 dolduğu açıklandı. Doluluk oranlarının ise yabancılarda yüzde 38,46, yerlilerde ise yüzde 17,17 olmak üzere toplam yüzde 55,63 oldu.

İstanbul 5 yılın en iyi performansını yakaladı

Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizmdeki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı. İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, "İstanbul, turizmde her geçen gün adından daha sık söz ettiriyor. UNESCO, 2021'deki Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yıllık toplantısını İstanbul'da ev yapacak. Yabancı turistlerin de yoğun ilgisi var. İstanbul, geçtiğimiz yıl dünyanın en çok ziyaret edilen 8. şehri oldu. Bu yıl, ilk 5 arasına girmek istiyoruz. İstanbul tarihi, kültürü ve gastronomisiyle tam bir turizm kenti. İstanbul'u zirveye taşımaya kararlıyız" dedi.

İstanbul, ilk 7 ayda ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-Temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8'lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen şehri oldu. İstanbul'a temmuz ayında gelen turist sayısında da artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 1.5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan şehir, bu yıl yüzde 10,9'luk artışla 1,6 milyon rakamına ulaştı.

Almanlar ilk sırada!

İstanbul'a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. 2019'un ilk 7 ayında 641 bin 204 Alman turist İstanbul'a geldi. Almanya'nın ardından ikinci sırada 502 bin 332 kişi ile İran yer aldı. Rusya 392 bin 769 kişi ile en çok ziyaret eden üçüncü ülke oldu.

Avrupa pazarında artış var

İstanbul'un ziyaretçi aldığı ülkelerde Avrupa pazarında ciddi bir artış gözlendi. Fransa'dan gelen turist sayısı yüzde 17,8'lik artışla 296 bine ulaşırken, Hollanda (yüzde 12,1), İtalya (yüzde 28,8), İspanya (yüzde 22,8) ve Avusturya (yüzde 29,1) gibi ülkelerde çift haneli büyümeler kaydedildi. İstanbul, özellikle harcama kapasitesi yüksek olan uzak noktalardaki ülkelerden de turist sayısını artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen yıla oranla yüzde 29,4'lük artışla 267 bin 280 turisti ağırlayan İstanbul, toplam 223 bin 326 Çinli turiste ev sahipliği yaptı. Önemli bir artış da Güney Koreli turist sayısında yaşandı. Geçtiğimiz yıl 79 bin Güney Koreli turist sayısı bu yıl 30 bin artarak 109 bine ulaştı.

Tesislere geliş sayısında Avrupa ilk sırada

Afrika ülkelerinden tesislere geliş sayısı 427 bin 492, geceleme sayısı 1 milyon 267 bin 574, ortalama kalış süresi 2,97 oldu. Güney Amerika ülkelerinden tesislere geliş sayısı 168 bin 340, geceleme sayısı 329 bin 258, Asya ülkelerinden tesislere geliş sayısı 3 milyon 611 bin 498, geceleme sayısı ise 8 milyon 472 bin 510, Avrupa ülkelerinden geliş sayısı 14 milyon 186 bin 825 ve geceleme sayısı ise 26 milyon 355 bin 353, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ise tesislere geliş sayısı 4 milyon 199 bin 390, geceleme sayısı ise 17 milyon 919 bin 967 oldu.

Tesislere gelişlerde en çok gelen sıralaması(ilk 7)

1. Rusya Federasyonu: 3 milyon 131 bin 28

2.Almanya: 2 milyon 586 bin 716

3. Birleşik Krallık: 1 milyon 43 bin 292

4.Polonya: 474 bin 980

5.Ukrayna: 474 bin 280

6. Hollanda: 432 bin 660

7.İran: 453 bin 233

Tesislerde en çok geceleme sıralaması(ilk 7)

1.Rusya Federasyonu: 13 milyon 760 bin

2.Almanya: 11 milyon 555 bin 411

3. Birleşik Krallık: 4 milyon 361 bin 593

4.Ukrayna: 2 milyon 32 bin 291

5 Pollanya: 1 milyon 890 bin 826

6. Hollanda: 1 milyon 840 bin 855

7. Romanya: 1 milyon 348 bin 954

8.İran: 1 milyon 325 bin 997

Tesislerde ortalama kalış süreleri en çok olan sıralaması(İlk 7)

1.Letonya: 4,76

2.Almanya: 4,47

3: Estonya 4,44

4. Litvanya 4,42

5. Lüksemburg: 4,59

6. Rusya Federasyonu: 4,40

7. Belçika: 4,33(Fotoğraflı)