Türkiye’de koronavirüs nedeniyle en çok vaka görülen ve en çok vefat olan 10 il belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye, toplam vaka sayısının ise 15 bin 679'a yükseldiğini ifade etti. Bakan Koca, Türkiye'de en çok vaka ve vefat görülen 10 ili açıkladı.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir 'de 853, Ankara 'da 712 vaka var. İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.