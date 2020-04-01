Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da

Malatya'da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr. Nurettin İnanç, Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da olduğu belirterek, bu durumun ise genetik kaynaklı olduğu vurguladı.

01.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:35
Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da
Malatya 'da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr. Nurettin İnanç, Türkiye 'de en fazla şeker hastası Malatya'da olduğu belirterek, bu durumun ise genetik kaynaklı olduğu vurguladı.

Malatya'da özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Doktor Nurettin İnanç, şeker hastalığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birimimize başvuran hastalar arasında şeker hastası bayağı fazla. Başvurular arasında en fazla şeker ve tansiyon hastalığı en büyük payı oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmaların ışığında diyabet yüzde 22 oran ile Türkiye'de en sık Malatya'da görülmekte olup, günlük poliklinik başvurularımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Genetik kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu durum şehrimizdeki her bireyin bu konuda hassas ve bilgili olmasını gerekli kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Doktor Nurettin İnanç, "Birimimize başvuran hastalara ben de kendi hastalarıma rutin kontrollerini aksatmamayı, yakın çevrelerine de olası riskten dolayı aralıklı muayenelerini ve tetkiklerini yaptırmayı önermekteyim. Son yıllarda kullanıma yeni girmeye başlayan ilaçlarla bu hastalıkla ilgili iyi sonuçlar aldığımızı hastalarımıza iletmek isterim" dedi.

İnanç, Malatya ve bölgesindeki insanlarda iyot eksikliği de gördüğüne dikkat çekerek, "Aynı şekilde bölgemizde iyot eksikliği olması nedeniyle tiroit (guatr) hastalıkları sık karşılaşılan diğer bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Merkezimizde tiroit ile ilgili tüm testler, biyopsi işlemleri hızlı şekilde yapılmakta ve hastalarımızın tedavileri düzenlenmekte, ihtiyaç halinde ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca, bağırsak ve mide sorunları ile bölgemizde yaşlı nüfusun da fazla olması nedeniyle sık karşılaşmaktayız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, İmamoğlu’nun ’komplo’ iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş Haberler
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Pakdemirli: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerimizin nisan, mayıs ve haziran ayı... - Haber 14:08: İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan çiftçilere ziyaret - Haber 14:08: Çorum'dan kısa kısa - Haber 14:08: Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Haber 14:07: Domaniç'te araç giriş çıkışlarına sıkı denetim - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber