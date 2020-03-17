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Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, kapasitesinin tamamını dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
Türkiye'de etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak
Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye 'nin en büyük üreticisi olan Konya Şeker, kapasitesinin tamamını dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Konya Şeker, Türkiye, Ekonomi

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