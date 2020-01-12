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Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada

Türkiye'de geçen yıl 6 bin 85 yabancı ülke vatandaşı, taşınmaz edinimi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden uygunluk belgesi aldı. Taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.

12.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:43

Vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklulara taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasında 2017'de alt limit olan 1 milyon doların Eylül 2018'de 250 bin dolar olarak düzenlenmesi, yabancı yatırımcının gözünü 'ye çevirdi.

Bu kapsamda TKGM, 6 bin 85'i geçen yıl olmak üzere 2017'den bugüne kadar, belirlenen rakamlarda taşınmaz edinen 101 ülkeden toplam 6 bin 694 yabancı ülke vatandaşına, Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi düzenledi.

İLK SIRADA İRANLILAR VAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle vatandaşları aldı.

İKİNCİ IRAKLILAR

842 kişiyle Iraklılar ikinci, 812 kişiyle Afganistanlılar üçüncü sırayı alırken bu ülkeyi 658 kişiyle Yemen, 390 ile Filistin, 365 ile Ürdün, 291 ile Libya, 268 ile Çin, 229 ile Mısır ve 139 ile Pakistan vatandaşları takip ediyor. Geçen yıl İran'dan 1321, Irak'tan 756, Afganistan'dan ise 754 kişiye uygunluk belgesi verildi.

Yaptıkları yatırım karşılığında TKGM'den uygunluk belgesini alan ve Türk vatandaşlığı için başvuran yatırımcılar için son kararı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veriyor.

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Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada

Türkiye, İran, Ekonomi, Güncel

Kaynak: Euronews.com


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