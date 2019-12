"Türkiye'de faaliyet gösteren e-ihracatçı sayısı 5 bini aştı"

Yurt içinde ve yurt dışında e-ihracat konferansları organize eden World ECommerce Forum'un (WORLDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, Türkiye 'de faaliyet gösteren e-ihracatçı sayısının 5 bini aştığını belirtti.Türkiye'yi uluslararası arenada bölgesel hub yapmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında e-ihracat konferansları düzenleyen World ECommerce Forum'un (WORLDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, ASKON ile birlikte düzenledikleri 'Akdeniz E-Ticaret Konferansı 2019'da Türkiye'nin ihracat rakamının 2019'da yaklaşık 185 milyar dolara ulaşması beklendiğini aktarırken, e-ihracat'ın toplam ihracattaki payının artması gerektiğine dikkat çekti.E-ihracat yapan firma sayısındaki artış hızına dikkat çeken Ömer Nart "2021 yılında dünyada e ticaret, geleneksel ihracatın içerisinden aslan payını alacak. Türkiye olarak bu rakamlardan alacağımız payı artırmak için altyapımız mevcut. ASKON gibi değerli iş dünyası örgütleri ile, Ticaret Bakanlığımız ile, lojistik şirketlerimiz ile, yazılım ve pazarlama şirketlerimiz ile birlikte yurt içi ve yurt dışında gece gündüz demeden e-ihracat konusunu anlatmak üzere çalışıyoruz. 2017'de e-ihracat'a başlayıp bugün milyonlarca dolarlık e-ihracat rakamlarına ulaşmış arkadaşlarımız var. Umuyoruz bu salondan dae-ihracat'ta yeni başarı hikayeleri çıkacaktır" dedi.Nart, "500 paket gönderen ihracatçı senelik 18 milyon TL ciro yapıyor. Aynı efor ile aynı kişiye her müşteriden 80 dolar sepet ortalamasıyla senede 14-15 milyon dolar ciro gelebilir. Türkiye'de e-ihracat için büyün altyapılar var. Ticaret Bakanlığı'nın entegre ödeme sistemi büyük kolaylık sağlıyor. Son 5 senede gelinen e-ihracat rakamları tüm ihracatı içinde binde 3 gibi bir rakam fakat potansiyel çok çok yüksek. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz konferansta da gördük ki biz de WORLDEF olarak artık danışmanlığımızı ihraç ediyoruz. Önümüzdeki ilk konferansımızı Özbekistan'da, Taşkent'te düzenleyeceğiz. Bu konferanslarımızda aslında e-ihracat'ı anlatırken bu verdiğimiz ilham ile nice başarı hikayelerinin çıkmasını istiyoruz. Size bu fırsatları göstermeye ve teknolojiyi bilen gençliğimizi e-ihracat için cesaretlendirmeye geldik." diye konuştu."Türkiye'de faaliyet gösteren e-ihracatçı sayısı 5 bini aştı"Günümüzde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte uluslararası pazarlara erişmenin artık daha kolay olduğuna dikkat çeken Nart, "Bu alandaki maliyet avantajı ve fırsatları gören KOBİ'ler yeni pazarlara yelken açıyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 üründen 1'i e-ihracat yoluyla satın alınıyor. 2020 yılında 1 trilyon sınırını aşacak dünya e-ticaret pazarından pay almak isteyen Türk girişimciler de ülkeler ötesi ticareti yeni gelir kapısı haline getirdi. 80 bin ihracatçının yer aldığı Türkiye'de faaliyet gösteren e-ihracatçı sayısı 5 bini aştı. Ülkemizdeki firmalar başta hazır giyim olmak üzere, kozmetik, gıda, elektronik gibi birçok alanda ürününü e-ticaret aracılığıyla dünyanın her tarafına gönderiyor" dedi.WORLDEF ve Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) işbirliği ile Antalya Expo'da düzenlenen, 'Akdeniz E- İhracat Konferansı 2019"a Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, T-SOFT CEO'su Ömer Arıkan, İş Bankası Bölüm Müdürü Ethem Eliaçık, n11 Tedarik Zinciri ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Ramazan Altınay ve London Bridge Project İş Geliştirme Yöneticisi İbrahim Güman da katıldı. - İSTANBUL