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"Türkiye'de Fikir Gazeteciliğiliği" söyleşisi yapıldı

Harran Üniversitesinde (HRÜ) Prof. Dr. Suat Gezgin tarafından "Türkiye'de Fikir Gazeteciliği" konulu söyleşi düzenlendi.

18.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52
Üniversitesinde (HRÜ) Prof. Dr. Suat Gezgin tarafından " 'de Fikir Gazeteciliği" konulu söyleşi düzenlendi.
Prof. Dr. Gezgin, HRÜ Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye'de basının tarihçesi, gelişimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verdi.
Gezgin, basının toplumsal sorunlara karşı ciddi sorumlulukları bulunduğunu belirtti.
Bugün gazetecilik mesleğinin ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Gezgin, şöyle konuştu:
"Gazetecilik mesleği her geçen yok olmaya devam ediyor. Geçen Basın İlan Kurumunu ziyaretimde oradaki arkadaşlarla sohbetimizde resmi ilanların teknolojiye ayak uydurarak dijitalleşmeye doğru gittiğini söylediler. Şuanda Şanlıurfa'da yerel medyada 18-20 gazeteden bahsediliyor. Bu çok fazla. Basın İlan Kurumun girişimleriyle bu sayı 12'ye indirilmiş."
Konuşmanın ardından Gezgin, katılımcıların sorularını cevapladı.
Katılımcıların sorularına gülümseten cevaplar veren Gezgin ile katılımcılar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy, Eyyübiye, Türkiye, Harran, Güncel

Kaynak: AA

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