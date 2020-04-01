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Türkiye'de geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı

Türkiye genelinde geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı.

01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:42
Türkiye'de geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı
Türkiye genelinde geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı.
Buna göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554'ü bulurken, kitap sayısı ise 61 bin 512 olarak kayıtlara geçti.
Yayıncılar tarafından geçen yıl 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.
Konularına göre incelendiğinde, 2019'daki materyallerin yüzde 28,3'ü eğitim, yüzde 18,2'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si akademik, yüzde 16,3'ü yetişkin kültür, yüzde 15,1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç alanlarında yayımlandı.
Yayımlanan materyallerin yüzde 90'ının dilinin Türkçe, yüzde 6,6'sının İngilizce, yüzde 3,4'ünün ise diğer diller olduğu belirlendi.
Satılan kitap bandrolü sayısı da yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 423 milyon 602 bin 828 adet oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye'de geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı - Ekonomi

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