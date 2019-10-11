Türkiye'de geliştirilen Sensobright, robotlarda dokunma duyusunun patentini aldı

Koç Holding'in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, insanın 5 duyusundan bir tanesi olan dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran "Sensobright" yatırımını küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sensobright firmasının geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip "dokunma hissine sahip yapay deri"nin tanıtım toplantısı, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal'ın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

Haşimoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Koç Topluluğu olarak 'küresel rekabetçiliğimizi artırma hedefimiz', yatırımlarımıza yön veren en önemli dinamiklerin başında geliyor." dedi.

Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşümün de odaklandıkları alanların başında geldiğinin altını çizen Haşimoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm işlerimizde 'değer yaratmayı' önceliklendiriyoruz. Yakın gelecekte hayatımıza yön verme potansiyeli olan yeni iş alanlarını radarımızda tutuyor, cesaretle bu alanlardaki fırsatları takip ediyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren şirketimiz Inventram'ı da bu stratejiyle, yaklaşık 10 yıl önce, inovasyon ve teknoloji dünyasıyla iş dünyası arasında bir köprü işlevi görmesi hedefiyle Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığında kurduk.

Topluluğumuzun sanayi alanındaki liderlik tecrübesini, iş kültürünü, Ar-Ge ve inovasyon gücünü, Koç Üniversitesi'nin global ölçekteki bilim kapasitesi ve dünya standartlarındaki kadrosuyla bir araya getirdik. Hayalimiz ülkemizin bilim ve yüksek teknoloji kapasitesini kullanan en yaratıcı girişimcilerine ve buluşçularına bir yatırım adresi olmaktı. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki yeni iş fikirleri konusunda ülkemizde de birçok yatırım fonu faaliyet gösteriyor ve bir ekosistem de oluşmaya başladı."

- "Ülkemizin bilim ve teknoloji konusunda da çok büyük potansiyeli var"

Inventram'da dünya çapında yenilik getiren, çok yüksek teknolojiye dayalı, çok daha uzun soluklu ve daha riskli alanlara odaklandıklarını anlatan Haşimoğlu, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizdeki bilim kapasitesi ve taşıdığı yüksek potansiyelin laboratuvarlardan ya da teknoparklardan çıkıp dünya ile buluşabilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk. Kuruluşumuzdan bugüne geçen süreç bize şunu gösterdi: Ülkemizin bilim ve teknoloji konusunda da çok büyük potansiyeli var. Dünya çapında çok değerli bilim insanlarımız var. Doğru imkanlar, doğru organizasyon ve akıllı sermaye desteği sağlandığında küresel ölçekte çığır açacak teknolojileri ortaya çıkarabiliriz." diye konuştu.

2019'un sonu itibariyle Inventram'ın 9 yüksek teknoloji şirketine yatırım yapmış olacağını da aktaran Haşimoğlu, bunların 3'ünün ikinci aşama yatırım fazına geçtiğini bildirdi.

Burada da ikinci aşamada ihtiyaç duyulan fonların önemli kısmını Koç Holding'in üstlendiğini dile getiren Haşimoğlu, ikinci aşama yatırıma geçmiş olan önemli girişimlerin bir somut örneği olan Sensobright'ın Türkiye inovasyon iklimine yeni bir soluk getireceğine inandığını vurguladı.

Haşimoğlu, "ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere 20'den fazla ülkede patentlenen bu teknolojinin yakın gelecekte birçok sektörde farklı uygulamalarla kullanılacağına ve hayretle izleyeceğimiz yenilikleri mümkün kılacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "İnsanın 5 duyusundan biri olan dokunma duyusunun patentini robotlar aldık"

İnventram Genel Müdürü Cem Soysal ise İnventram'ın stratejik bir yatırım şirketi olduğunu dile getirdi.

Sensobright teknolojisine değinen Soysal, "Değerli bilim insanı Utku Büyükşahin 6 yıl boyunca bu buluş üzerinde çeşitli geliştirmeler yaptı ve en sonunda da insanın 5 duyusundan biri olan dokunma duyusunun patentini robotlar için taldık. Şu an insanın dokunma hissinin üzerinde bir teknolojiden bahsediyoruz ve bunun dünya çapında korumasını sağladık." diye konuştu.

Soysal, Türkiye'de geliştirilen teknolojileri dünyaya ihraç etme konusunda kararlı çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek "İnventram olarak sadece teknolojilere yatırım yapmadığımızı, bunları ürün ve servislere çevirerek yurtdışı pazarları hedeflediğimizi, özellikle Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarını önemsediğimizi kanıtladık. Daha sonra bu teknolojiyi tüm kıtalara götürmek için başka yatırımlarımız da olacak." dedi.

- "Robotlar, insanlardan daha hassas olacak"

Sensobright Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Doç. Dr. Utku Büyükşahin de teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen "Robotlar neden hala insanlara yetişemiyor?" sorusundan ilham alarak bu teknolojiyi geliştirdiklerini söyledi.

Robotların da dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan söz konusu teknolojiyi geliştiren Büyükşahin, yaptıkları çalışmalar sonucunda insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildiklerini ve bu teknolojinin NASA mühendisleri tarafından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.

- "Sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık"

Geliştirdikleri teknolojiye ilişkin bilgi veren Büyükşahin, şöyle devam etti:

"İnsanda dokunma sinirlerinin en yoğun olduğu parmak ucundaki sinir hücresi yoğunluğu her santimetrekarede 241 tane. Şu an bu buluş sayesinde robotların parmak uçlarındaki sensörleri santimetrekarede 256 ve üzerine çıkarabildik. Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık. Bunun anlamı, Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecekler. Dünya çapında yapılan birçok çalışma sonucunda daha insan dokunma çözünürlüğüne yaklaşılamamışken biz dünya çapında patentlenmiş, manyetik alan gibi bozuculardan etkilenmeyen teknolojimiz ile insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildik."

Bu teknolojinin robotların dokunma duyusu kazanması yanı sıra birçok alanda kullanılabileceğini belirten Büyükşahin, şunları kaydetti:

"Şu an 'Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri' olarak adlandırdığımız bu teknoloji, robotların dokunma duyusu kazanmasının yanı sıra birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda, mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkartılması gibi yüksek hassasiyetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotlar bu teknoloji ile çalışabilecek. Ayrıca akıllı sensör pazarı, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IoT), sürücüsüz otomobiller gibi teknolojilerin gelişmesine paralel olarak dünyada en yüksek büyüme potansiyeli olan sektörler arasında. Bu sektörleri büyümeye iten, sensörlerdeki küçülme eğilimi. Bu da bizim en fazla öne çıktığımız nokta. Bu nedenle gerek otonom araçlarda gerek dokunmatik ekranlarda tıpkı robotik sistemlerde olduğu gibi çığır açabilecek bir teknoloji bu."

Büyükşahin, şu anda gelinen noktada dokunmadan yaklaşmayı da algılayabildiklerini ifade ederek, "Bir robotun elini kapladığımızda elini yönlendirdiği objenin 3 boyutlu taramasını yapıp imalata hazır datasını oluşturabilir, bir aracın çevresinin anlık olarak 3 boyutlu haritasını çıkartabilir, ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz. Biz teflon gibi bir ürün bulduk, kullanılacak alana göre şekillendirilmesi gerekiyor. Kullanılacağı alanda gerekiyorsa, o uygulamaya özel ilk prototipi müşteri ile beraber yapıp, nasıl yapılacağını gösterip, patentin lisanslamasını yapacağız."

Öte yandan, bilim dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Falling Walls Venture'a 2019 yılının dünya çapındaki en önemli 25 bilim adamından biri olarak davet edilen Büyükşahin'in, söz konusu teknolojiyi kasım ayında Falling Walls Venture'da dünya bilim insanları ve yatırımcılar ile paylaşacağı öğrenildi.