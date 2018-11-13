Türkiye'de Golfun Sevilmesine Tuncelili Kardeşlerimiz Katkı Sağlıyor"

13 Kasım 2018 Salı 18:42



13 Kasım 2018 Salı 18:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tunceli'den bu kardeşlerimiz gelip Antalya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde, Samsun'da yöneticilik ve hocalık yapabiliyorsa bunu herkes yapabilir ve Türkiye'de golfün, golf sporunun sevilmesine Tuncelili kardeşlerimiz katkı sağlıyor." dedi.Bir dizi ziyaret ve Munzur Üniversitesinin akademik yıl açılışı için Tunceli'ye gelen Çavuşoğlu, açılışın ardından Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'i makamında ziyaret etti.Üniversitede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, ardından kampüs içinde yapılacak golf sahasının temel atma programına katıldı.Açılışta konuşan Çavuşoğlu, kendisinin de golf oynadığını söyledi.Golfü herkesin oynayabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen bakıyorum dalga geçiyorlar bununla ama görüyorum kimsesizler yurdundan çocuklar da oynuyor, köylerden çocuklar da oynuyor. Kars'ta da var, Ardahan'a gittim orada da var ve Trabzon'da, Samsun'da var şimdi, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da da var. Türkiye'nin değişik yerlerinde var. Gaziantep'te de Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde böyle bir tesisin açılışını yapmıştık." dedi.Çavuşoğlu, golf sporuna Tuncelililerin katkı sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:"Sayın Valimiz, 'Türkiye'de en önemli golf hocaları Tunceli'den.' dedi. Gerçekten İstanbul'da, Antalya'da golf sahalarına gittiğinizde hocaların ve yöneticilerin Tunceli'den olduğunu görürsünüz. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin, hocalarımızın gurur duyduğumuz, hepsi de çok güzel insanlar. Hepsi o sahalarda çanta taşıyarak başlamışlar ama kendilerini geliştirmişler ve hocalığa yükselmişler, profesyonel olmuşlar. Yine önemli oyunculara yön veren, yani bir nevi koçluğunu da yapanlara bakıyoruz yine Tunceli'den kardeşlerimiz. Ne güzel bir şey. Hani bu sadece elit sporuydu? Tunceli'den bu kardeşlerimiz gelip Antalya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde, Samsun'da yöneticilik ve hocalık yapabiliyorsa bunu herkes yapabilir ve Türkiye'de golfün, golf sporunun sevilmesine Tuncelili kardeşlerimiz katkı sağlıyor. O kardeşlerimizin hepsi de vefalı insanlar ve hiçbiri de Tunceli'yi unutmamış."Çavuşoğlu, kente hayırlı olması temennisinde bulunarak beraberindekilerle golf sahasının temelini attı."Artık Tunceli'de üretilen ürünler ihracata gidiyor"Temel atma törenin ardından Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Çavuşoğlu, burada Tunceli'nin kısa bir süre önce kurulan ve ihracata başlayan tekstil fabrikasını gezdi.Fabrikada çalışanlarla sohbet eden Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Ardından Millet Bahçesi'ne geçen Çavuşoğlu, burada devam eden çalışmaları inceledi.Alanda çalışan işçilerle oturup çay içen Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 17 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu belirterek, en mutlu, huzurlu günlerinden birini Tunceli'de yaşadığını söyledi.Tunceli'ye önemli yatırımlar yapıldığını ve kentin daha iyisini hak ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Tunceli'nin bu geldiği nokta, yapılan hizmetler, devletle vatandaşın kucaklaşması, bu suni bir şey değil böyle gönülden yapılan hizmetlere vatandaşlarımızın verdiği tepki ve halkın kadirşinaslığı. Bunları görmek bizleri mutlu etti. Esasen Tunceli şehrinin güzelliğinin yanında ne kadar geliştiğini de gördüm. Yapılan hizmetleri de Vali Bey Valilikte anlattı özet, özet. Yani bu kadar hizmeti bu kadar kısa sürede yapabilir miyiz? Evet yapıyoruz, istenirse yapılıyor. Devletin kaynaklarını millete hizmet olarak harcamamız gerekiyor. Bunun en güzel örneklerini de şimdi kayyum olarak belediye başkan vekili olarak Valimiz ve buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızın hepsi bunu göstermiştir."Tunceli'deki değişimin ve dönüşümün kendisini şaşırttığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Eskiden yatırımcılar organize sanayi bölgesinde bile yatırım yapmaya korkuyorlardı. Şimdi ise Tunceli'nin değişik bölgelerinde, Valiliğimizin de gösterdiği yerlerde yatırım yapıyorlar, üretim yapıyorlar. Gittiğimiz tekstil fabrikası şu anda kapasitesini büyütüyor ama şu haliyle 350 kişiye iş veriyor. Artık burada üretilen ürünler ihracata gidiyor. İspanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine gidiyor. İşte Türkiye'nin her bir köşesinin böyle olması lazım. Biz ele ele verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. İnşallah güzel Tunceli'miz daha güzel günlere ulaşacaktır." ifadesinde bulundu.Millet Kırathanesi'nde gençlerin söylediği türkülere de eşlik eden Bakan Çavuşoğlu, ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti.Burada partililerle bir süre görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Tunceli'den ayrıldı.